Obituário - 30 de agosto de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



30/08/2020 | 13:41



WILSON DA COSTA BRANDÃO

(*) Borda da Mata, Minas Gerais, 12-10-1932

(+) Santo André, 28-8-2020

O irmão, Newton, formou-se médico; ele, cirurgião-dentista pela Faculdade de Farmácia e Odontologia de Alfenas, em Minas Gerais. Newton da Costa Brandão foi três vezes prefeito de Santo André e deputado estadual, ele vereador por duas legislaturas, 1969-1972; 1983-1988.

Wilson da Costa Brandão veio para Santo André em 1955, trazendo para a cidade, em 1956, o irmão Newton, futuro prefeito.

Em Santo André, Dr. Wilson teve consultório na Rua Bernardino de Campos e, depois, na Avenida Portugal. Atendeu, por convênio, aos associados do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, hoje do ABC.

Em entrevista ao “Almanaque dos Vereadores” (CMSA, 1996), Dr. Wilson destacou dois projetos de sua autoria, o que resultou na Lei de Anistia aos estabelecimentos comerciais e industriais que estavam irregulares – e que resultou na regularização de 18 mil firmas em 1985; e o projeto que tornou de utilidade pública um centro espírita situado à Rua Timor, no Parque Novo Oratório, e que realiza um grande trabalho assistencial e religioso.

Filho de Demercindo da Costa Brandão e Ana Pinto Brandão, era casado com Julieta Pinto Brandão, pais de três filhos: Wilson Filho, Evanize e Newton Sobrinho. Ele residia no Centro de Santo André e parte aos 87 anos. Seu corpo foi encaminhado ao Crematório de Vila Alpina.



SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 25 de agosto

Cecília Schiavon Mendes, 79. Natural de Amparo (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 25, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.



Santo André, sexta-feira, dia 28 de agosto

Eugênia Galvão Ludovico, 98. Natural de Itararé (São Paulo). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Izabel Carvalho dos Santos, 97. Natural de Santa Inês (Bahia). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Minervina Moraes dos Santos, 93. Natural de Alegre (Espírito Santo). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Izabel Lemes de Siqueira, 92. Natural de Jacareí (São Paulo). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Onorino Moro, 91. Natural de Birigui (São Paulo). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Bancário. Dia 28. Vale dos Pinheirais.

Moacyr Finotelli, 90. Natural de Jaguariuna (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Motorista. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anastácio Escudero, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Pintor artístico. Dia 28. Cemitério da Paulicéia.

Lazaro Bonifácio de Oliveira, 82. Natural de Cruzália (São Paulo). Residia no Jardim Monte Líbano, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Irene Cuba, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

João Porto, 78. Natural de Santa Maria da Serra (São Paulo). Residia na Vila América, em Santo André. Comerciante. Dia 28, em Santo André. Cemitério Municipal de Santa Maria da Serra (São Paulo).

Manoel Feliciano da Silva, 78. Natural de Almino Afonso (Rio Grande do Norte). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastiana Francisca Chagas, 76. Natural de Santa Rita do Sapucaí (Minas Gerais). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Alcides Bueno, 74. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 28. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Aparecida Portas da Silva, 74. Natural de Paraguaçu Paulista. Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Luiza Santana, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 28. Vale dos Pinheirais.

Maria Florinda Gandolfo, 73. Natural de Maria da Fé (Minas Gerais). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Severina Maria dos Santos, 72. Natural de São José do Egito (Pernambuco). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo, Capital. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Anizia Maria de Souza Cardoso, 69. Natural de Botuporã (Bahia). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Sérgio de Oliveira, 65. Natural de Óleo (São Paulo). Residia no bairro Nova Lousada, em Itaquaquecetuba (São Paulo). Autônomo. Dia 28, em Santo André. Cemitério de Óleo (São Paulo).

Everaldo de Jesus, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Ajudante geral. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aldevino Ferreira, 61. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rodneia da Vitória, 50. Natural de Vitória (Espírito Santo). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Ajudante geral. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wesley Lauer Dal Sasso, 29. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 28. Jardim da Colina.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, terça-feira, dia 25 de agosto

Maria Ivondes Gouveia, 90. Natural de Cedro (Ceará). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

Nice Cassiano da Silva, 72. Natural de Guarabira (Paraíba). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Maria Luiza Tortorelli, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério da Penha, em São Paulo, Capital.

Antonio Prado Martins, 68. Natural de Osvaldo Cruz (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

José Gomes da Costa, 66. Natural de Conde (Paraíba). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quarta-feira, dia 26 de agosto

Abílio Rodrigues Mendes, 88. Natural de Piatã (Bahia). Residia no bairro Rio Grande, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Joaquim Leone Rocha, 81. Natural de Urandi (Bahia). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Yde Roberti de Camargo, 79. Natural de Barretos (São Paulo). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, Santo André.

Jorge Mendes Castilho, 76. Natural de Teófilo Otoni (Minas Gerais). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 26. Vale da Paz, em Diadema.

Justino Cândido da Silva, 62. Natural de Viçosa (Minas Gerais). Residia no Jardim das Oliveiras, em São Bernardo. Dia 26. Memorial Planalto.



SÃO CAETANO

Celeste Rossi Arroyo, 94. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 28, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Sidnei Dal’Mas, 74. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 28. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Diadema, quinta-feira, dia 27 de agosto

Manoel João de Santana, 80. Natural de Timbauba (Pernambuco). Residia no bairro Taboão. Dia 27. Cemitério Municipal.

Pedro Ferreira de Lima, 80. Natural de Solanea (Paraíba). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

João Henrique de Souza Mariano, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

José Luís Lopes, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Edimilson Moreira de Souza, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 27. Cemitério Municipal.



Diadema, sexta-feira, dia 28 de agosto

Maria Efigênia dos Santos, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, quinta-feira, dia 27 de agosto

José Barbosa da Silva, 92. Natural de Águas Belas (Pernambuco). Residia no Jardim Lisboa, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Aparecida Voltarelli Idalgo, 84. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Vicente Batista da Luz, 76. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Marcílio Dal Picoli, 75. Natural de Batatais (São Paulo). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

José Francisco da Silva, 72. Natural de Itaiba (Pernambuco). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Domingos Nobre Botelho, 69. Natural de São Francisco (Minas Gerais). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 27. Cemitério da Santa Lídia.

Luiz Antonio Mendes Barreto, 50. Natural de Santo André. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Aparecida Vieira dos Santos Souza, 45. Natural de Serranópolis (Minas Gerais). Residia no Distrito de Paciência, em Porteirinha (Minas Gerais). Dia 27, em Mauá. Cemitério da Saudade, Distrito de Paciência, em Porteirinha (Minas Gerais).

Genildo Justino da Silva, 41. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no Jardim Santista, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.