Sofia, filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond, fará sua estreia como atriz em longa-metragem

29/08/2020 | 12:11



Grazi Massafera irá voltar às telinhas com a reprise de Flor do Caribe e, em entrevista a colunista Patrícia Kogut, revelou muita animação pelo retorno da trama em que foi protagonista. Lançada em 2013, a novela da Rede Globo girava em torno de Ester, papel da atriz, Cassiano, interpretado por Henri Castelli, e o vilão Alberto, vivido por Igor Rickli.

Mas, além da história que envolvia os personagens principais, Flor do Caribe também mostrou uma ação social ao adicionar na trama o trabalho de uma ONG que atendia crianças. Com isso, muito assuntos importantes foram abordados, em especial o bullying. Ao relembrar o enredo, por sua vez, Grazi revelou durante a entrevista que já passou por momentos semelhantes na vida real.

- Eu sofria bullying até dentro de casa: do meu irmão, da minha família, porque eu era muito magrela. Me chamavam de Olívia Palito [personagem do desenho Popeye]. Já na adolescência, quando eu jogava vôlei, sempre cantavam Loura burra, do Gabriel, O Pensador. Foi bem na época em que a música estourou.

Entre tantas lembranças, Grazi Massafera também trouxe à tona suas memórias com a filha Sofia, fruto da relação com Cauã Reymond, nos bastidores da novela. Atualmente com oito anos de idade, a menina em breve seguirá os passos dos pais e estreará como atriz no filme Pedro, de Laís Bodansky, protagonizado por Cauã. Segundo Grazi, a decisão de deixá-la participar do filme foi muito tranquila.

- Sofia é uma menina, ela atua brincando. Eu a estimulo a ser criança, brincando o tempo todo, criando histórias e personagens.