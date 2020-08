Famosos lamentam a morte de Chadwick Boseman e fazem homenagens nas redes sociais

29/08/2020 | 11:10



O mundo do entretenimento acordou de luto após a notícia da morte de Chadwick Boseman, astro do filme Pantera Negra. Aos 43 anos de idade, ele deixou esse mundo após enfrentar um câncer por quatro anos. Em homenagem ao ator, as redes sociais da Marvel fizeram uma bela homenagem: Nossos corações estão partidos e nossos pensamentos estão com a família de Chadwick Boseman. Seu legado viverá para sempre. Descanse em paz.. O Twitter da DC, maior concorrente da Marvel, postou a mesma foto e escreveu: Para o herói que transcendeu universos. Wakanda para sempre. Descanse em poder, Chadwick.

Chris Evans, que contracenou com Chadwick em Capitão América: Guerra Civil e nos longas dos Vingadores, deixou sua homenagem:

Estou absolutamente devastado. Isso vai além de ficar com o coração partido. Chadwick era especial. Verdadeiramente original. Ele era um artista empenhado e constantemente curioso. Ele fez um trabalho incrível e ainda tinha muito para criar. Eu sou infinitamente grato pela nossa amizade. Descanse em poder, Rei.

Brie Larson, a Capitã Marvel da franquia, postou uma foto ao lado do ator e escreveu:

Chadwick foi alguém que irradiava poder e paz. Que representava algo tão maior que si mesmo. Que tomava seu tempo para ver como você estava e dava palavras de encorajamento quando você estava insegura. Eu estou honrada de ter as memórias que tenho. As conversas, os risos. Meu coração está contigo e com sua família. Sentiremos sua falta e você e nunca será esquecido. Descanse em poder e em paz, meu amigo.

Chris Hemsworth, o Thor, também deixou seu carinho para o colega:

Vou sentir sua falta, cara. Estou de coração partido. Uma das pessoas mais gentis e genuínas que conheci. Enviando amor e apoio para toda a família.

Don Cheadle, o Máquina de Combate, fazia aniversário no mesmo dia que Chadwick:

Vou sentir sua falta, irmão de aniversário. Você sempre foi luz e amor para mim. Meu Deus?, escreveu ele em sua rede social.

Dwayne Johnson postou uma foto e escreveu sobre a importância de Chadwick:

É difícil imaginar a dor silenciosa e a luta pela qual você passou todos esses anos, mas ainda assim brilhou sua luz poderosa e talentos para inspirar o mundo. Especialmente, nossos filhos que finalmente se viram como super-heróis - por sua causa. Descanse no poder, irmão. Meu amor e força para sua família. Você sempre avançará com orgulho e propósito.