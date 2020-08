Crescimento populacional na região segue tendência nacional

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



28/08/2020



O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou ontem a estimativa atual da população brasileira. O Grande ABC ganhou 17.841 moradores em relação a 2019 e comporta agora 2.807.712 munícipes nas sete cidades. O acréscimo populacional foi de 0,64% e segue a tendência nacional, que teve acréscimo de 0,77%, passando para 211.755.692 habitantes distribuídos nos 5.570 municípios.



São Paulo segue como o Estado com mais habitantes, com 46.289.333 pessoas, concentrando 21,9% da população brasileira, enquanto Roraima, com 631.181, é o menos populoso, apesar de ter tido o maior crescimento populacional, com 4,19% em relação aos números divulgados em 2019.



O crescimento populacional no Grande ABC se mantém estável – de 2018 para 2019, a região teve aumento de 0,66% habitantes. São Bernardo mantém a posição de cidade mais populosa da região, com 844.483 munícipes, enquanto Rio Grande da Serra, que teve a maior taxa de crescimento, com 1,16%, é a que tem o menor número de moradores, com 51.436 (veja os dados na tabela ao lado).



De acordo com o professor de sociologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie Rogério Baptistini, a pandemia da Covid-19, que já dura cinco meses no Brasil, pode ter interferido no crescimento populacional. Além de ter ceifado 2.108 vidas (0,07% da população), “freou os movimentos internos”, ou seja, impediu o deslocamento de novos moradores para a região. “Não só no Grande ABC, mas na Capital, a pandemia fixou pessoas, diminuindo essa movimentação que ocorre tradicionalmente em busca de novas oportunidades de trabalho e de vida. Isso explica muitos fatores para essa estabilização no crescimento populacional”, avalia.



Outro aspecto citado pelo especialista é a falta de oportunidades de trabalho à população na região. “O Grande ABC sempre atraiu pessoas para atividades industriais e de serviços, mas, de uma década para cá, em consequência, também sentiu os efeitos da crise econômica e viu vagas de empregos fecharem”, comenta.



Com seus 2,807 milhões de habitantes, o Grande ABC ratifica a condições de uma das regiões mais importantes do País. Se fosse uma única cidade, seria a quinta mais populosa do Brasil, atrás apenas de São Paulo (12.325.232), Rio de Janeiro (6.747.815), Brasília (3.055.149) e Salvador (2.886.689). Os 17 municípios do Brasil com população superior a 1 milhão de habitantes concentram 21,9% da população nacional e 14 deles são capitais estaduais.



CENÁRIO

Entre os municípios brasileiros, Serra da Saudade (Minas Gerais) é o que tem a menor população, segundo os dados do IBGE, com 776 habitantes, seguido de Borá (São Paulo), com 838 moradores, e Araguainha (Mato Grosso), com 946 munícipes.



Ainda de acordo com o levantamento, na última década as estimativas apontaram para aumento gradativo da quantidade de grandes municípios do País. Em 2010, somente 38 cidades tinham população superior a 500 mil habitantes, e apenas 15 deles tinham mais de 1 milhão de moradores. Já em 2020, eram 49 as cidades brasileiras com mais de 500 mil habitantes, sendo 17 as que superavam a marca de 1 milhão de habitantes.



“Os números acompanham uma tendência já percebida nos últimos anos, evidenciando a emergência de polos regionais, que apresentam crescimento populacional acima de 1% ao ano”, explica o gerente de estimativas e projeções de população do IBGE, Márcio Mitsuo Minamiguchi.



As estimativas populacionais são divulgadas anualmente pelo IBGE em cumprimento à legislação vigente. As informações são usadas pelo Tribunal de Contas da União no cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de servirem como referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.