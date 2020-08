Pedro Qualy, rapper do grupo Haikaiss, sofre convulsão durante live e terá que passar por cirurgia

27/08/2020 | 10:10



O rapper Pedro Qualy, integrante do grupo Haikaiss, sofreu uma convulsão na última quarta-feira, dia 26, enquanto fazia uma transmissão ao vivo na plataforma Twitch. Ele estava jogando e conversando com seus seguidores quando começou a passar mal em frente às câmeras.

Pedro convulsionou durante cerca de um minuto e meio antes de desmaiar, quando sua mulher, Anna Brisa, entrou no cômodo com as duas filhas do casal e socorreu o músico. Nas redes sociais, o rapper Spinardi, também do Haikaiss, compartilhou uma série de vídeos na porta do hospital tranquilizando os fãs.

- Tranquilidade total, calma. Ele veio acordado, está sendo medicado. Não tem como ficar falando com todo mundo, não tem como passar essas informações agora. Quando a gente souber da melhora dele, ou do que foi que aconteceu a gente vai passar para vocês, mas fiquem tranquilos. Não adianta me ligar porque ainda não temos informações de nada, afirmou.

SPVIC, terceiro membro do Haikaiss, também falou sobre ocorrido, mencionando possíveis causas para a crise.

- Foi consequência de uma série de fatores, desde estar jogando há muito tempo até alimentação, mas pra quem joga com a mesma frequência que ele já entende isso.

Momentos mais tarde, a mulher de Pedro deu atualizações sobre seu estado de saúde. Segunda ela, o rapper passará por uma cirurgia, pois machucou o braço durante a queda.

Estou vendo as minhas mensagens agora e estou vendo que vocês estão muito preocupados se o Pedro está bem. Ele está bem, graças a Deus. Ele vai fazer uma cirurgia no braço pela manhã porque, com a queda, ele machucou. E eu dou notícia para vocês sobre tudo. Mas, no geral, pelo estado clínico, ele está bem. Foi um susto. Enfim, são os planos de Deus, ele sabe de todas as coisas. Obrigada do fundo do meu coração, gente, pelas mensagens, disse ela no Instagram.

Anna voltou a pedir para as pessoas não compartilharem o vídeo do momento da convulsão de Pedro na web e que irá processar quem o fizer.

Nós estamos muito sensíveis e nossos advogados estão acompanhando e iremos processar. Envolveu o meu marido, eu e minhas filhas em um episódio de desespero, de dor. Somos uma família, como a sua. Orem e mandem energias positivas. Amanhã estaremos juntos, completou. Anna e Pedro têm duas filhas, uma de um ano e quatro meses de vida e uma de seis anos de idade.