S.Caetano fecha hospital de campanha depois de 4 meses e 190 altas médicas

27/08/2020 | 00:01



Quatro meses depois de ser inaugurado, o hospital de campanha instalado no Hospital São Caetano, na cidade de mesmo nome, encerrou as atividades. Ao todo, 193 pacientes se trataram da Covid-19 no equipamento, dos quais 190 se recuperaram. Ontem, a última alta foi a de uma mulher de 77 anos, que estava há 23 dias internada.



“Ele (o hospital de campanha) deu um suporte muito importante em todos esses meses. Planejávamos fechar em 30 de julho, mas não foi possível porque a média móvel ainda estava em ascensão, não tinha como não colocar pacientes no hospital de campanha. Depois, a média móvel começou a diminuir, ficou constante e nos deu segurança (para encerrar as atividades do equipamento). Não dava para fechar e depois reabrir”, explicou Regina Maura Zetone, secretária da Saúde de São Caetano.



Para se ter ideia, em 24 de julho, a média era de 23,9 casos e dois óbitos confirmados por dia. Ontem, a média ficou em 18,3 diagnósticos e 0,86 morte diariamente, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura. Além disso, a ocupação do equipamento não ultrapassou 5% desde o dia 16 e, nos últimos cinco dias, apenas dois pacientes estavam internados.



O hospital de campanha disponibilizava 100 leitos de enfermaria e dois de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O atendimento foi desempenhado por 205 profissionais entre médicos, enfermeiros, recepcionistas, porteiros, auxiliares de limpeza e seguranças.



Agora, São Caetano conta com 18 leitos de enfermaria e 40 de UTI, no Complexo Hospitalar, exclusivos para pacientes diagnosticados com a Covid-19.