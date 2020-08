Antony Kassinove, ex-assistente de palco de Gugu Liberato, morre aos 61 anos

26/08/2020 | 09:10



Nilo Sergio Machado, mais conhecido como Antony Kassinove ou Antony Cassino, morreu no dia 25 de agosto aos 61 anos de idade. A informação foi divulgada pela família por meio das redes sociais. Ele ganhou fama ao trabalhar como assistente de palco de programas do SBT, como por exemplo, o Corrida Maluca, que foi comandado por Gugu Liberato.

Sua esposa, Tathiane, informou o seguinte:

Com muito sofrimento, informo que nosso amado descansou hoje. Ele será velado em Curitiba, junto da família. Obrigada a todos, um beijo.

Já o seu filho mais velho fez a seguinte homenagem:

Venho aqui informar a todos os amigos através do Instagram a sua partida. Vai em paz, meu herói. Meu artista preferido.

Apesar de a família não especificar a causa da morte, nas redes sociais Antony divulgava detalhes de sua batalha contra a leucemia e até mesmo contou que havia contraído o coronavírus. Em um post de maio, ele havia dito o seguinte:

As lutas enfrento com fé, coragem, otimismo e alegria. Não deixo nunca a tristeza me achar, apesar das notícias esse ano me trazerem falecimentos, sofrimento e dor de um hospital enfrentando uma leucemia e também a Covid-19. Quem tem o espírito santo, por mais que tudo parece desabar, enfrento com garra! Jesus me ama e muito! Gratidão, Senhor.