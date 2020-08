TCE aprova contas de 2018 da Prefeitura de São Bernardo

Da Redação

26/08/2020 | 00:01



O TCE (Tribunal de Contas do Estado) aprovou a contabilidade de 2018 do governo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB).



O aval foi dado após a administração tucana solicitar recálculo do investimento em educação. Inicialmente, a ATJ (Assessoria Técnico-Jurídica) do TCE havia apontado que a Prefeitura havia despendido 24,94% no setor, contrariando o índice mínimo constitucional de 25%. Segundo o conselheiro Antonio Roque Citadini, relator do processo envolvendo o Paço, a mesma ATJ aceitou glosar recursos não computados inicialmente, elevando, assim, o percentual para 25,72%.



“Esse era o maior problema apontado. O MPC (Ministério Público de Contas) e a ATJ opinaram pela aprovação das contas. Assim, meu parecer é favorável (à contabilidade)”, declarou Citadini, na sessão realizada ontem à tarde.



Foi o segundo balancete consecutivo aprovado do governo Morando pelo TCE. Em 2017, o relator do caso era Dimas Eduardo Ramalho, que elogiou o equilíbrio fiscal e orçamentário implementado pelo Paço. Porém, criticou a falta de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) em prédios da rede pública e exigiu que recursos fossem empregados para capacitação e avaliação de professores de creches, pré-escolas e ensino fundamental.