Do dgabc.com.br



25/08/2020 | 13:47



O motorista que circula pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) na tarde desta terça-feira (25) encontra tráfego lento na Imigrantes na subida da Serra do km 54 ao km 50, devido a carreta quebrada sobre a faixa de rolamento.



Todas as demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes estão com tráfego normal.



O tempo está bom e a visibilidade é boa.



A pista norte da via Anchieta está bloqueada no trecho de serra para obras. O SAI está em Operação 5x3. Para a descida, os motoristas utilizam a pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.