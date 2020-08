São Paulo isenta taxas para abertura de micro e pequenas empresas a partir de amanhã

Vanessa Soares

24/08/2020 | 13:25



Após alta médica e recuperado da Covid-19, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta segunda-feira (24), no Palácio dos Bandeirantes, anunciou a isenção de pagamento de taxas de abertura para micro e pequenas empresas a partir de amanhã. A medida é válida por 60 dias. “Está é mais uma ação que estimula a retomada econômica no estado”, afirmou Doria.

Anteriormente São Paulo já havia liberado R$ 720 milhões de crédito para micro e pequenas empresas. “Isso ajudou milhares a sobreviverem nestes cinco meses. A nova medida é um estímulo adicional”, acrescentou.

Doria também informou que o estado bateu recorde histórico no número de aberturas de empresas em julho, com 21.788 novos registros. “É um bom sinal de que gradualmente a economia aqui está se recuperando”, disse.

Além disso, pela segunda semana consecutiva o número de mortes por Covid-19 caiu em São Paulo, com queda de 9% na semana passada. O estado tem hoje 756.480 mil casos confirmados e 28.505 mortes registradas. 5.039 pacientes estão internados em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), em todo o estado, o que representa 57% de ocupação.