Povetkin derrota Whyte e se credencia a disputar título mundial contra Tyson Fury

22/08/2020 | 20:21



O russo Alexander Povetkin garantiu o direito de disputar o título mundial dos pesos pesados, versão Conselho Mundial de Boxe, ao nocautear o britânico Dillian Whyte no quinto assalto, neste sábado, em Brentwood, próximo a Londres, na Inglaterra.

Perto de completar 41 anos, no dia 2 de setembro, Povetkin sobreviveu a duas quedas no quarto round para obter a vitória e garantir o direito de disputar o título mundial diante do campeão Tyson Fury.

A luta foi bastante equilibrada nos três primeiros assaltos, mas a esquerda de Whyte, sempre muito bem colocada, fazia a diferença no combate. O britânico conseguiu derrubar duas vezes o russo, que se recuperou rapidamente.

Aos 30 segundos do quinto assalto, Povetkin acertou um upper de esquerda, no contragolpe, e Whyte simplesmente apagou. O juiz não precisou nem abrir contagem.

"Provavelmente tenha sido a vitória mais sensacional da minha carreira", disse Povetkin, que também foi campeão olímpico nos Jogos de Atenas-2004, na Grécia. Ele soma 36 vitórias (25 nocautes), duas derrotas e um empate. Whyte perdeu pela segunda vez, após 29 lutas. O britânico soma 18 nocautes.

Agora, o russo espera pelo vencedor entre Tyson Fury e Deontay Wilder, que devem lutar até dezembro deste ano. Também existe a possibilidade de Fury lutar contra Anthony Joshua, campeão pela OMB, FIM e AMB.