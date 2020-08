Luana Piovani comemora férias escolares dos filhos e brinca sobre viagem com os pequenos: É tarefa de gincana para a mãe

22/08/2020 | 16:11



Após descansar por algumas semanas em Ibiza, Luana Piovani saiu em mais uma viagem, dessa vez com os filhos. No Instagram, a atriz contou que estava viajando para a vila de Gerês, em Portugal, com os filhos, Dom, Bem e Liz, para passar as férias escolares.

Luana publicou uma foto junto com os pequenos e contou, na legenda, que além dos filhos, os seus pais - Francis e Cassiano - também iriam na viagem em família:

Férias com os miúdos e meus pais em Gerês! Não via a hora de tê-los nessa vibe de férias, porque ano letivo mais quarentena foi puxado, agora será diversão, aventura, sol, água doce e potável e o melhor ingrediente de todos, atemporal, universal e imenso: Amor de mãe e de avós! Grata Portugal, seu lindo, por cuidar tão bem da minha família.

Luana também respondeu vários internautas que lhe desejaram boas férias, e ainda rebateu um comentário que não gostou muito. No post, uma internauta escreveu:

Bom descanso, Lu. Seu ano deve estar sendo bem difícil.

Luana então respondeu, dizendo que já havia descansado em Ibiza, e ainda deu uma alfinetada na seguidora:

Descanso eu acabei de ter, filha, férias com filho é tarefa de gincana pra mãe. Arruma um filho e para com esse excesso de tempo pra palpitar na vida dos outros.