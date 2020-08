Grávida de cinco meses, Sthefany Brito diz que está espantada com tamanho de sua barriga

22/08/2020 | 15:11



Sthefany Brito está vivenciando sua primeira gestação e compartilhando diversos momentos com os seus seguidores nas redes sociais. Na última sexta-feria, dia 21, a atriz postou duas fotos em seu Instagram nas quais ela posava de moletom em frente a um espelho, exibindo sua barriga.

Na legenda da publicação, a companheira de Igor Raschkovsky escreveu:

Dia desses chegando da gravação... Me olhei no espelho e me espantei com o tamanho da barriga mesmo embaixo de um moletom (lindo diga-se de passagem!) estampado que antes super disfarçava a barriga!

E acrescentou:

Por aqui, estamos cada dia maiores, barriga cada dia mais dura, um garotinho cada dia mais agitado (ele é da night!) e uma mamãe cada dia com mais dor nas costas, sem posição nenhuma para dormir, e cada dia mais grata por esse momento tão mágico!

As gravações a que a morena se refere são da novela Amor Sem Igual, da Record TV, que, no momento, as cenas de corpo estão sendo compartilhadas com uma dublê, por conta da barriga.

No último mês, Sthefany havia dito em uma de suas postagens que Antônio Enrico está um pouco maior e mais pesado que os bebês no mesmo período de gravidez, mas ele está saudável e não há motivo para preocupação.