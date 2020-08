Nova mansão de príncipe Harry e Meghan Markle conta com espaço especial para Archie Harrison

20/08/2020 | 15:10



Meghan Markle e príncipe Harry se mudaram recentemente para a sua nova mansão em Montecito, na cidade de Santa Barbara, na Califórnia, e parece que a residência do casal conta com um espaço especial para Archie Harrison.

Uma fonte revelou para a revista People que Archie ganhou um grande playground ao ar livre em sua nova casa.

- Archie está muito feliz, e tem bastante espaço para correr. A casa veio com uma estrutura de playground que ele estará escalando logo logo.

A fonte também revelou que o Duque e a Duquesa de Sussex querem dar uma vida "o mais normal possível" para Archie, e estão felizes por fazerem parte da comunidade de Montecito.

- Eles estavam buscando por uma comunidade menor e com um ritmo mais lento. Montecito é uma cidade charmosa, e a área de Santa Barbara oferece o estilo de vida que eles estão buscando. Eles sentem que a nova casa é um espaço de paz - e oferece inspiração para construir a [Fundação] Archewell, a qual eles estão focados agora.

Legal, né?

Elogios

Apesar do turbulento afastamento da família real, Harry e Meghan continuam sendo presidente e vice-presidente, respectivamente, da Queen's Commonwealth Trust, instituição de caridade da Rainha Elizabeth II. De acordo com a Entertainment Tonight, em uma live feita nesta quinta-feira, dia 20, com alguns dos líderes jovens da ONG, Harry elogiou o trabalho que sua avó vinha fazendo como patrona da organização.

- Acho que tudo o que minha avó queria alcançar quando assumiu essa enorme responsabilidade, ela conseguiu.

Já Meghan contou que não conhecia o trabalho da organização antes de fazer parte da família real:

- Eu morei no Canadá por vários anos, mas foi só quando me juntei à família que pude conhecer tantos jovens em toda a Comunidade. Se eles [os jovens do QCT] vieram com a pergunta, sempre ofereceram uma solução. E é isso que acho tão inspirador, e não só por que estou incrivelmente orgulhosa de poder trabalhar com o Queen's Commonwealth Trust, mas por que é uma continuação do legado de sua avó.