Gusttavo Lima comenta memes: Parem de assustar crianças usando meu nome

20/08/2020 | 08:10



Gusttavo Lima se pronunciou sobre o novo meme da internet com seu nome! No Twitter, na noite da última quarta-feira, dia 19, o cantor sertanejo mostrou que levou na brincadeira os vídeos virais em que crianças aparecem assustadas após ouvirem de seus familiares Olha aí o Gusttavo Lima, na tentativa de assustá-las. Ele, no entanto, pediu que as pessoas parassem de assustar os pequenos dessa forma.

Gente, pelo amor de Deus... Para de assustar as crianças usando meu nome. Ei vou te falar, viu!, escreveu o cantor, adicionando emojis de risada à publicação.

E completou:

As crianças gostam de mim. gente. Vocês ficam assustando, mudando a entonação de voz. Na minha época, morria medo do tal do Chupa-Cabra, hoje virei refém do meu próprio medo.

Não se sabe ao certo o motivo pelo qual o meme surgiu na internet. Nas publicações, crianças aparecem chorando após ouvirem que Gusttavo Lima está chegando. Alguns internautas passaram a dizer que o cantor é o novo Homem do Saco, lenda que ficou famosa para assustar as crianças que se comportavam mal.