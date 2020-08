Conar atua Bombril por propaganda a ‘Krespinha’

Da Redação



20/08/2020 | 00:06



O Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) decidiu pela “sustação”, que significa a suspensão, de propagandas e divulgação do produto ‘Krespinha’, palha de aço da Bombril. O produto foi alvo de reclamações nas redes sociais, e de mais de 1.000 queixas ao órgão.

A empresa, que possui sede em São Bernardo, ganhou destaque nas mídias no último mês após relançar a palha de aço intitulada ‘Krespinha’, que estava no portfólio da marca havia 70 anos. No mesmo dia, a companhia tirou o produto de sua página na internet, acusada de racismo. O mesmo item, na década de 1950, dominava os comerciais, nos quais uma boneca negra com os cabelos crespos aparecia.

Conforme publicado pelo Diário, em julho, especialistas da região consideraram duas atitudes fundamentais para que a empresa recuasse, a denúncia nas redes sociais e nas mídias tradicionais, e a ação rápida e firme do movimento negro.