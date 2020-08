Poupatempo reabre com filas e instabilidade no sistema

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



19/08/2020 | 16:31



As unidades do Poupatempo em São Bernardo e Mauá reabriram, nesta quarta-feira (19), os acessos de forma presencial para atendimento. Os locais, responsáveis por série de serviços, estavam fechados desde o dia 24 de março por conta da pandemia pelo novo coronavírus. Agora retornaram somente mediante agendamento pela internet, porém muitos usuários reclamam que, simplesmente, não conseguem agendar os serviços pelos meios digitais e telefone.

Além das unidades da região, o Poupatempo da Sé, Itaquera, Mogi das Cruzes, Santos, Guarujá e Bauru também voltaram a funcionar. Em 2 de setembro é a vez de Santo André e Diadema e em 14 de outubro, São Caetano. Além de seguir protocolos de segurança, as unidades precisam garantir que a presença do público não ultrapasse 30% do total da capacidade de cada estrutura.

A equipe de reportagem do Diário esteve nas unidades da região e presenciou alguns transtornos nas filas de atendimento. Em Mauá, logo na abertura, a unidade apresentava fila grande sem distanciamento físico. Já em São Bernardo, além do tumulto em frente ao portão, usuários também relataram problemas no sistema, que estava fora do ar.

A professora Maria Aparecida Vieira, 53 anos, agendou pelo site, para às 14h, a atualização do seu RG. Ela vai dar entrada em sua aposentadoria. Porém, para sua surpresa, ao ser chamada no balcão de atendimento, informaram de que o sistema para esse serviço estava fora do ar e que não voltaria no mesmo dia. “Me pediram para deixar um contato que me ligariam para voltar aqui, mas eu duvido. Vou acabar agendando de novo para um outro dia”, lamenta Vieira.

O cronograma de retomada dos atendimentos presenciais será semanal, até o dia 28 de outubro. As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e de sábado, das 7h às 13h. O agendamento para atendimento está disponível pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo Poupatempo Digital.

