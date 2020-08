Melhores times da temporada regular, Bucks e Lakers começam playoffs com derrota

19/08/2020 | 08:16



Donos das melhores campanhas da temporada regular, Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers começaram os playoffs da NBA com derrota. Na rodada de terça-feira dentro da "bolha" criada no complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando, o líder da Conferência Leste perdeu para o Orlando Magic, por 122 a 110, e o da Oeste foi batido pelo Portland Trail Blazers, por 100 a 93.

Mesmo sem dois de seus principais jogadores - Aaron Gordon e Michael Carter-Williams estão lesionados -, além de ter perdido os quatro confrontos da temporada regular, o Magic teve uma grande atuação ofensiva e defensiva contra o melhor time da NBA na temporada regular. Os principais destaques foram Nikola Vucevic (com 35 pontos e 13 rebotes), Terrence Ross (18 pontos e seis rebotes) e D.J. Augustin (11 pontos e 11 assistências).

Pelos Bucks, o astro grego Giannis Antetokounmpo conseguiu um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) com 31 pontos e 17 rebotes e teve a ajuda de George Hill (16 pontos) e de Eric Bledsoe (15). O segundo jogo da série melhor de sete será nesta quinta-feira.

No Oeste, os Lakers não disputavam uma partida de playoffs desde 2013 e amargaram uma derrota logo na estreia da primeira rodada. Comandados por Damian Lillard, os Blazers tiveram vários destaques. O próprio armador anotou 34 pontos, cinco rebotes e cinco assistências. Jusuf Nurkic fechou o jogo com 16 pontos e 15 rebotes, CJ McCollum contribui com 21 pontos e cinco rebotes e Carmelo Anthony deixou a quadra com 11 pontos e 10 rebotes.

Pelos Lakers, os destaques foram LeBron James e Anthony Davis. O primeiro conseguiu um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) ainda no terceiro quarto e terminou a partida com 23 pontos, 17 rebotes e 16 assistências. Já Davis ajudou com 28 pontos e 11 rebotes.

OUTROS JOGOS - Com uma atuação consistente do início ao fim, o Houston Rockets, que segue desfalcado do armador Russell Westbrook, lesionado, contou com mais um grande desempenho de James Harden para superar o Oklahoma City Thunder com tranquilidade por 123 a 108.

No duelo individual entre Harden e Chris Paul, do Thunder e ex-companheiro na franquia texana, melhor para o "Barba", que obteve mais um "double-double" na carreira com 37 pontos e 11 rebotes, além de quatro assistências. Já Paul teve boa atuação, principalmente no último período, e fechou a partida com dois dígitos em dois fundamentos também (20 pontos e 10 rebotes, além de nove assistências.

No lado Leste, o Miami Heat se deu melhor no primeiro jogo da série contra o Indiana Pacers com a vitória por 113 a 101. A partida teve um equilíbrio até o quarto período, quando a dupla Jimmy Butler e Goran Dragic se destacou pela equipe da Flórida. O primeiro fez 28 pontos, enquanto que o segundo anotou 24, sendo 14 no último quarto.

Pelo lado dos Pacers, Victor Oladipo, o astro do time, sentiu uma lesão e saiu do jogo ainda no primeiro tempo. Mesmo sem o ala, a equipe contou com excelente atuação de T.J. Warren e Malcolm Brogdon. A dupla acabou o duelo com 22 pontos cada.

Os playoffs da NBA terão nesta quarta-feira o jogo 2 de outras quatro séries. Pelo Leste, Toronto Raptors e Boston Celtics tentarão abrir 2 a 0 contra Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers, respectivamente. No Oeste, o mesmo é o objetivo do Los Angeles Clippers contra o Dallas Mavericks e do Denver Nuggets contra o Utah Jazz.