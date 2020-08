16/08/2020 | 09:10



Patricia Cardoso, esposa de Marcelo Adnet, encantou os seus seguidores do Instagram no último sábado, dia 15! Grávida de quase 25 semanas, ela compartilhou a primeira foto em família na rede social, o que fez com que recebesse muitos elogios. Na legenda do clique, Patricia foi fofa:

Primeira foto nós três, escreveu.

Apesar de serem discretos, o casal já revelou que esperam por uma menina. O nome da bebê, entretanto, ainda não foi divulgado.