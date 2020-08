Estado cria seis unidades do Poupatempo na região

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



13/08/2020 | 00:01



O governo do Estado anunciou ontem que vai transformar as Ciretrans (Circunscrições Regionais de Trânsito) em postos do Poupatempo. Com isso, o Estado passará de 75 unidades para 340 nos próximos dois anos. No Grande ABC serão mais seis pontos de atendimentos (veja endereços ao lado). A única cidade que não deve ser contemplada é Santo André, já que a Ciretran da cidade funciona no mesmo local do Poupatempo, dentro do Atrium Shopping.



Na coletiva de imprensa, realizada ontem pelo vice-governador Rodrigo Garcia (DEM), que substitui o governador João Doria (PSDB) nos eventos públicos até que o tucano se recupere da Covid-19 (veja ao lado), também foi anunciada a volta dos atendimentos presenciais nas unidades do Poupatempo. Os postos de São Bernardo e Mauá retomam os serviços na quarta-feira, enquanto Santo André reabre no dia 2. A capacidade será reduzida a 30% devido à pandemia do novo coronavírus.



O agendamento para atendimento nos postos físicos será feito a partir de terça-feira no site www.poupatempo.sp.gov.br. Esta etapa de reabertura priorizará serviços em que haja exigência presencial, como primeira emissão de CNH (Carteira Nacional de Habilitação), e expedição de RG (Registro Geral). “É importante destacar que 70% dos serviços oferecidos pelo Detran-SP hoje já estão disponíveis on-line e 50% daqueles ofertados nos postos do Poupatempo também já estão digitalizados, ao alcance da palma da mão”, explicou o diretor-presidente do Detran-SP, Ernesto Mascellani.



No processo de reabertura, além das duas cidades da região também já estarão operando no novo modelo em parceria com as Ciretrans as unidades da Sé e Itaquera, na Capital, Mogi das Cruzes, no Alto do Tietê, Santos e Guarujá, no Litoral, e Bauru, no Interior. O cronograma de retomada será semanal, até 28 de outubro, quando todas as unidades do Estado devem estar em funcionamento.



A reabertura dos postos segue as diretrizes da aderência ao Plano São Paulo, com a flexibilização permitida apenas para cidades que estiverem nas fases amarela e laranja. Do total de 340 postos, 252 retornam ainda na modalidade Ciretrans e oito unidades, como Poupatempo. As Ciretrans que ainda permanecem exclusivas para atendimentos relativos a assuntos de trânsito serão transformadas semanalmente, até a transição plena da remodelação, prevista para estar concluída até 2022.



“É a maior expansão do Poupatempo em seus 23 anos de história”, comemorou o vice-governador. “A partir de agora, Detran e Poupatempo são um único lugar de atendimento ao público e essas unidades serão transformadas em unidades presenciais do Poupatempo nos próximos dois anos”, completou.