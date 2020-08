A caminho de rival, Willian confirma saída do Chelsea: 'Chegou o momento'

09/08/2020 | 16:04



O brasileiro Willian confirmou neste domingo sua saída do Chelsea. O meio-campista usou as redes sociais para se despedir do clube inglês. "Foram sete anos fantásticos. Agora chegou o momento de ir embora", despediu-se o meia de 32 anos por meio de uma carta aberta.

"Tenho certeza que vou sentir muita falta dos meus companheiros, dos torcedores e de todos os funcionários do clube, que sempre me trataram como um filho. Mas saio com a cabeça erguida, pois sei que venci aqui e dei o meu melhor vestindo essa camisa em todos os momentos", declarou o jogador.

O contrato do brasileiro terminava ao fim da atual temporada e havia sido ampliado até o término das competições oficias, devido às mudanças no calendário provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Com a eliminação do Chelsea na Liga dos Campeões, o meia ficou livre no mercado.

"Foram muitos momentos felizes, alguns tristes, e sempre momentos muito intensos. Mais do que títulos, eu conquistei aprendizado. Evoluí muito, me tornei um jogador melhor, uma pessoa melhor. Em cada treino, cada jogo, eu cada momento no vestiário eu aprendi", diz o comunicado.

De acordo com a imprensa local, o técnico Frank Lampard tentou convencer Willian a seguir no clube, mas as negociações não avançaram. O atleta pretendia uma renovação por três temporadas, enquanto a diretoria ofereceu um contrato por mais dois anos.

Willian chegou a ter o nome especulado em clubes como Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain e Manchester United durante a pausa no futebol europeu, mas o destino mais provável do armador é o Arsenal. De acordo com a ESPN, o rival londrino do Chelsea já chegou a um acordo com o meia pelas próximas três temporadas.

"Agradeço muito aos torcedores pela forma carinhosa que me receberam e me trataram ao longo desse período. Também sofri críticas, o que é natural, mas o importante é que tanto o carinho como as críticas foram sempre o meu combustível para dar o meu máximo em cada treino, em cada jogo e evoluir até o último minuto que vesti essa camisa", concluiu o jogador.

Willian deixa o Chelsea com 339 jogos disputados, 63 gols e 62 assistências. Em sete temporadas pelo time, ele conquistou duas vezes o Campeonato Inglês, uma Liga Europa, uma Copa da Inglaterra e uma Copa da Liga Inglesa.