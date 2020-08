Adaptado, Brasileirão começa hoje

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



08/08/2020 | 00:01



Atual campeão, o Flamengo parece ser o time a ser batido neste Campeonato Brasileiro, que começa hoje, mais de três meses após o previsto inicialmente, em razão da quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus – motivo pelo qual vai estender a competição até fevereiro de 2021. O Rubro-Negro perdeu o técnico Jorge Jesus, mas foi ao mercado e trouxe o espanhol Domenec Torrent para comandar Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, Arrascaeta, Diego, Rafinha, Diego Alves e companhia.

Grêmio e Palmeiras parecem ser os principais concorrentes do time carioca, mas perderam peças importantes. O Tricolor gaúcho vendeu ontem o atacante Everton Cebolinha (rumo ao Benfica-POR de Jorge Jesus), enquanto o Verdão há algumas semanas deu um “até breve” a Dudu, que seguiu para o Catar. Ainda assim, os gremistas têm Pedro Geromel, Kanneman, Diego Souza e Matheus Henrique (revelado no São Caetano) como diferenciais, sob batuta de Renato Gaúcho, e os palmeirenses contam com Willian, Felipe Melo, Gustavo Gómez, Weverton e Luiz Adriano, comandados por Vanderlei Luxemburgo.

Outros elencos que, caso encontrem o entrosamento ideal, podem dar algum trabalho são os de Atlético-MG, que investiu alto em Jorge Sampaoli e reforçou o time com jogadores como Keno e Guilherme Arana, o São Paulo, de Daniel Alves, Alexandre Pato e a garotada, e até mesmo o Corinthians, que não tem um grupo de jogadores com opções para todas as posições, mas parece estar cada dia mais ambientado ao esquema do técnico Tiago Nunes. E o Red Bull Bragantino, recém-promovido como campeão da Série B, não pode ser colocado como carta fora do baralho, afinal, ostenta time caro e qualificado.

Neste ano, em razão da Covid-19, as partidas serão realizadas inicialmente sem torcida e com rigoroso protocolo, para evitar contágio entre jogadores e demais envolvidos.

Já a premiação segue milionária, com o campeão levando R$ 31,746 milhões, o vice, R$ 30,096 mi e, o terceiro colocado, R$ 28,446 mi – todos os participantes, até mesmo os rebaixados, ganharão alguma verba.

HOJE

Três confrontos dão início hoje ao campeonato – que terá a presença do VAR (árbitro de vídeo) em todas as partidas. A partir das 19h, na Arena Castelão, o Fortaleza recebe o Athletico-PR. Já às 19h30, o Coritiba mede forças com o Internacional no Couto Pereira. Por fim, às 21h, o Sport joga na Ilha do Retiro contra o Ceará. Amanhã, mais quatro partidas: Santos x Red Bull Bragantino, Goiás x São Paulo, Flamengo x Atlético-MG e Grêmio x Fluminense. Os compromissos de Palmeiras, Corinthians e Bahia foram adiados em razão das participações destas equipes em finais de competições estaduais.