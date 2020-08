Luana Piovani é acusada de editar o bumbum em foto em que posa nua e rebate: É mole, tem celulite, mas é grande

07/08/2020 | 09:11



Luana Piovani aproveitou a última quinta-feira, dia 6, para publicar três fotos de seu ensaio nu para a revista Playboy que aconteceu em 2016. Mas a atriz rebateu algumas críticas, principalmente de seguidores que disseram que ela queria biscoito - ou seja, estava querendo aparecer.

Em um dos cliques, em que Luana aparece de lado, uma internauta quis dar a sua opinião sobre o bumbum da ex de Pedro Scooby e disse o seguinte:

Esse bumbum tá bemmmm maior!!! Mas linda como sempre.

Outra pessoa ainda quis complementar:

Ela tem bumbum, é muito bonito, mas nessa foto ficou exagerado! Você está certa! Só se com os anos o bumbum dá uma murchada também.

Não demorou para que a própria Luana rebatesse as duas de uma vez:

Vocês são umas loucas, eu jamais deixaria mexer na minha bunda, não tem nada de Photoshop a minha Playboy, tem é tratamento de imagem, harmonização de cores e luzes. Vocês não me conhecem mesmo ou tão com dor de ver a chulapa da minha bunda. Essa bunda é minha, ela existe, é mole, tem celulite, mas é grande, fia, e nessa posição ela se empina pra parte da frente do corpo ficar todo vertical. Engulam minha bunda e ponto. Aliás, repara na minha foto lá em Ibiza, no balanço e verão que a curva da cintura abrindo pra bunda é a mesma. Aff vocês me cansam, ainda bem que tô musa indo tomar uma piscininha.

Arrasou, né?