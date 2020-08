Série retrata nomes da música, no Film & Arts

07/08/2020 | 07:35



O Film & Arts selecionou cinco documentários sobre nomes importantes da música. A cada semana, um personagem diferente é destaque, e começa nesta sexta, 7, com episódios sobre Jimi Hendrix. A trajetória de um dos guitarristas mais influentes de todos os tempos é contada em entrevistas com Eric Clapton, Chas Chandler, Keith Altman e com o próprio Hendrix.

Com uma carreira curta, de apenas quatro anos, houve um momento em que Hendrix percebeu que estava patinando, não ia a lugar nenhum. Mas foi em um bar de Greenwich Village, em 1966, que acabou descoberto por Chas Chandler, baixista do The Animals. A partir daí, surgia um dos nomes mais idolatrados da guitarra e do rock.

Na sexta seguinte, será a vez de entrar em contato com a obra de David Bowie, que começou sua trajetória no início dos anos 1970. No dia 21, entra em cena Eric Clapton, uma verdadeira lenda do rock e do blues. Na sequência, Sting será o retratado. O episódio lembra como o músico britânico conquistou uma legião de fãs com a banda The Police, e seguiu solo como um dos músicos mais populares. Encerrando, terá o cantor Morrissey e o guitarrista Johnny Marr que criaram 0 The Smiths.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.