Asfalto de ruas do Vila Bonita são revitalizadas

Matheus Moreira

Do Diário do Grande ABC



05/08/2020 | 11:54



A Prefeitura de Ribeirão Pires deu início às obras de recapeamento do asfalto de ruas na Vila Bonita. Com o investimento de R$2,1 milhões, verba municipal e federal, as intervenções beneficiarão moradores da região do bairro Quarta Divisão.

Serão realizados serviços de drenagem, com construção de novas sarjetas, bocas de lobo e escada hidráulica, além de acessibilidade nas calçadas, contenção de encostas e pavimentação de seis ruas: Tigre, Regência, Atlântida, Eraldo Nascimento de Paula, Elba e Constantinopla.

Seguindo o programa de recapeamento de vias no município, a Prefeitura está trabalhando no assentamento de guias e sarjetas na Rua Aurora (Vila Suíssa); na Rua Vereador Fortunato Pandolfi Arnoni e em trecho final da Rua Clemente Peralta (ambas Jardim Caçula). As intervenções estão sendo realizadas com recursos estaduais.

No Jardim Caçula, estão sendo recapeados trechos de 250m da Rua Vereador Fortunato Pandolfi Arnoni e cerca de 250m da Rua Clemente Peralta (parte final da via, que ganha novo asfalto em grande parte de sua extensão em 2018, com recursos federais). R$ 300 mil são destinados para o recapeamento das vias do bairro. Os recursos são de emenda do deputado estadual Altair Moraes.

Na Vila Suíssa, a Prefeitura está recapeando 350m da Rua Aurora. A via interliga a Rua Olímpia Catapreta (altura da UBS do Centro Alto) à Rua das Flores (recentemente recapeada com recursos federais). A Rua Aurora e a Rua das Flores recebem diariamente grande fluxo de veículos, inclusive ônibus de transporte coletivo. Para o recapeamento da Rua Aurora, foram destinados cerca de R$ 215 mil, recurso de emenda do deputado estadual Márcio da Farmácia.

Neste ano, a Prefeitura iniciou o recapeamento de importantes vias de acesso da cidade – Avenida Francisco Monteiro e Rua Professor Antônio Nunes. Com investimento do Estado, o município atendeu antiga reivindicação da população com novo asfalto. A Avenida Kaethe Richers foi recapeada em duas etapas. Trecho que vai da Ponte Seca até a Vila Marques/divisa com Rio Grande da Serra, ganhou asfalto novo neste ano. Em 2019, a Prefeitura já havia entregado recapeamento em trecho da Kaethe Richers que vai da Avenida Capitão José Gallo até a Rodovia Índio Tibiriçá.

Na região central de comércio da cidade, a Prefeitura recapeou 14 vias com recursos do Estado. Além diss, as ruas Felipe Sabbag, Stella Bruna Nardelli, Leonardo Meca, e Rua Domingos Mejias Morgado ganharam novo pavimento, de piso intertravado, dentro do projeto Boulevard Gastronômico.

Além dias vias recapeadas, a Prefeitura trabalha na pavimentação de vias de terra ou paralelos. No último mês, foram finalizados os serviços na Rua Xavier de Barros, onde está situada a histórica Casa de Herbert Richers. A via, antes de terra, ganhou novo piso intertravado e um tipo de piso chamado folheta.