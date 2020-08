Após quatro meses de isolamento, Rainha Elizabeth II viaja para férias de verão na Escócia

04/08/2020 | 16:10



Após quatro meses de isolamento total no Castelo de Windsor, a Rainha Elizabeth II e seu marido, príncipe Philip, deixaram o palácio e foram flagrados, nesta terça-feira, dia 4, do Castelo de Balmoral, na Escócia, onde o casal passará as férias de verão do hemisfério norte. De acordo com o jornal The Mirror, a monarca pegou um avião até o local, onde deve permanecer até pelo menos setembro.

Em Balmoral, a Rainha e príncipe Philip devem ter uma equipe bem reduzida de funcionários, e em breve serão visitados por outros membros da família real - que devem ficar em prédios separados da monarca. Além disso, serão priorizadas atividades feitas ao ar livre com distanciamento social, como caminhadas.

A Rainha Elizabeth II e seu marido, que possuem respectivamente 94 e 99 anos de idade, deixaram o Palácio de Buckingham em março, assim que o lockdown foi estabelecido em Londres, para se isolar no Castelo de Windsor.

Fontes próximas contaram ao The Mirror na época que o risco de contágio em Buckingham era maior, por conta da quantidade de funcionários e a proximidade do local ao centro da cidade.