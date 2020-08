Antonia Fontenelle zomba de novo processo movido contra ela por Felipe Neto: Pode isso, produção?

02/08/2020 | 19:10



Sem descanso quanto à polêmica entre Felipe Neto e Antonia Fontenelle! De acordo com a colunista do jornal O Dia, Fábia Oliveira, o youtuber abriu um novo processo contra Antonia por danos morais após sofrer um novo ataque da atriz nas redes sociais, sendo chamado por ela de canalha e câncer da internet.

Além disso, Fontenelle teria afirmado que Felipe ensinava crianças a utilizarem a deep web - uma parte oculta da internet, que normalmente é associada à atividades ilegais na qual é comum se identificar ações criminosas como pedofilia e homicídio.

A jornalista afirma que a defesa do empresário havia pedido que as ofensas fossem excluídas em até uma hora a contar do momento de intimação da atriz sobre o processo, prevendo uma pena de mil reais por hora em caso de não cumprimento da ação. Ademais, os advogados pediram que Fontenelle arcasse com a multa de 100 mil reais por danos morais.

O juiz, no entanto, atendeu apenas parte do pedido, determinando que Antonia apagasse as ofensas da publicação em até 24 horas, sob pena de multa de 50 mil reais, em caso de desobediência.

No Stories do Instagram, a atriz zombou da situação publicando um print de uma matéria que noticiava o processo e rindo, com a seguinte legenda:

Eita po***, processo para ca***lho, mano do céu [risos]. Dormi, quando acordo já tem um novo processo! Misericórdia, pode isso produção?

Esse é o terceiro processo que o youtuber move contra Antonia Fontenelle desde que a atriz o acusou publicamente de estar envolvido com pedofilia. Vale lembrar que até mesmo Xuxa acabou se envolvendo na polêmica.