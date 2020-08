Matías Viña treina com capacete e pode ser a surpresa do Palmeiras contra a Ponte

01/08/2020 | 20:30



O lateral-esquerdo Matías Viña poderá ser a surpresa do time do Palmeiras para o confronto deste domingo, às 19 horas, no Allianz Parque, diante da Ponte Preta, pela semifinal do Campeonato Paulista. O uruguaio treinou neste sábado de capacete por causa da concussão sofrida no clássico com o Corinthians e poderá ser utilizado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.

Apesar da lesão sofrida há dez dias, o jogador participou normalmente das atividades do elenco, ao lado do atacante Rony, que também está em recuperação de uma contusão no tornozelo sofrida no primeiro tempo do jogo com o Santo André, na quarta-feira.

Uma presença ilustre no treinamento deste sábado na Academia de Futebol foi a do presidente Maurício Galiotte, que acompanhou os exercícios e conversou com alguns jogadores ao final das atividades.

Palmeiras e Ponte Preta vão entrar em campo sabendo qual time já está na decisão do Paulista, pois Corinthians e Mirassol jogam, às 16 horas, em Itaquera.