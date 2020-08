Giannis Antetokounmpo brilha e comanda triunfo dos Bucks sobre o Celtics na NBA

01/08/2020 | 09:24



O segundo dia da retomada da temporada 2019/2020 da NBA foi mais uma vez emocionante. Dentro da "bolha" criada pela liga no complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando, os destaques da rodada desta sexta-feira foram os triunfos do Milwaukee Bucks e do Houston Rockets, que contaram com atuações magistrais de seus astros.

Os Bucks, que lideram a Conferência Leste, despacharam o Boston Celtics por 119 a 112 e chegaram à 54 vitória na temporada - é o time de melhor campanha das duas conferências. O astro grego Giannis Antetokounmpo foi brilhante e liderou sua equipe. Ele fez um "double-double" de 16 pontos e 15 rebotes, e também contribuiu com sete assistências. O MVP da temporada passada fez a diferença principalmente na reta final, no momento em que o time de Wisconsin mais precisou, frustrando, assim, a reação do Celtics, terceiro colocado da Leste.

Khris Middleton (18 pontos) e Brook Lopez também foram decisivos no triunfo dos Bucks. Já pelo lado do time de Boston, o quarteto Gordon Hayward (17 pontos), Jaylen Brown (22 pontos), Kemba Walker (16 pontos) e Marcus Smart (23 pontos) foi bem, mas não o suficiente para consumar a virada.

Em outro duelo disputado em alto nível e muito equilibrado, James Harden teve atuação fenomenal e comandou o Houston Rockets na vitória por 153 a 149 sobre o Dallas Mavericks. O triunfo foi conquistado somente na prorrogação, depois de a equipe do Texas ficar por um bom tempo atrás do placar.

O "Barba" foi o nome da partida, com 49 pontos, nove rebotes, oito assistências, três roubadas de bola e três tocos. Ele contou com o auxílio de Westbrook, que anotou 31 pontos, 11 rebotes e deu oito assistências. Os dois foram essenciais para derrubar a franquia de Dallas, que, forte ofensivamente, registrou pontuação expressiva, terminando o primeiro tempo com 85 pontos, a maior marca da temporada até aqui. E os 160 pontos somados pelas duas equipes no primeiro tempo é a maior pontuação para os dois primeiros quartos dos últimos 20 anos.

Luka Doncic foi mais um a brilhar. O ala-armador esloveno, um dos melhores da liga, marcou um "triple-double" - pela 15º vez na temporada - de 28 pontos, 13 rebotes e 10 assistências. Juntos, ele, Porzingis, Hardaway Jr e Burke anotaram incríveis 122 pontos, mas os erros dos Mavericks pesaram para que a vitória escapasse no fim.

Outra partida decidida na prorrogação foi o duelo entre Portland Trail Blazers e Memphis Grizzlies, vencido pela equipe de Oregon por 140 a 135. Os dois rivais disputam diretamente a oitava vaga para os playoffs da Conferência Oeste.

CJ McCollum, dos Blazers, foi o cestinha do confronto, com 33 pontos. O astro Damian Lillard também brilhou, com 29. Pelos Grizzlies, os mais consistentes foram Jaren Jackson Jr., com 33 pontos, e Ja Morant, com 21.

A exemplo do primeiro dia do reinício da NBA, antes dos jogos desta sexta-feira, os jogadores, comissões técnicas e árbitros se ajoelharam para protestar contra a injustiça racial no momento do hino nacional dos Estados Unidos.

Nas outras partidas desta sexta-feira, segundo dia da retomada da liga, o Orlando Magic superou o Brooklyn Nets por 128 a 118, o Phoenix Suns derrotou o Washington Wizards por 125 a 112 e o San Antonio Spurs bateu o Sacramento Kings por 129 a 120.

Confira a rodada deste sábado da NBA:

Miami Heat x Denver Nuggets

Utah Jazz x Oklahoma City Thunder

New Orleans Pelicans x Los Angeles Clippers

Philadelphia 76ers x Indiana Pacers

Los Angeles Lakers x Toronto Raptors