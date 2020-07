Santo André realiza obra de reforço estrutural no córrego Guarará

Matheus Moreira

Especial para o Diário



31/07/2020 | 10:29



O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) executou ontem obras de manutenção nas paredes de canalização e na calha (fundo) do córrego Guarará, na altura do número 3.300 da avenida Capitão Mário de Toledo de Camargo. As intervenções foram necessárias devido a um processo erosivo que teve início no local. O reforço estrutural foi feito de concreto armado, com uma extensão de 30 metros, fortalecendo as paredes e a calha.

Ao longo de 2020, diversas regiões da cidade receberam intervenções para ampliação das redes de drenagem, também chamadas de Galerias de Águas Pluviais (GAPs). Foram novas tubulações e diversas reformas no sistema, que beneficiaram os bairros Vila Homero Thon, Vila Sacadura Cabral, Santa Teresinha, bairro Jardim, Vila Pires, Centro, Paranapiacaba, Vila Assunção e Tamanduateí.

A Prefeitura, por meio do Semasa, também obteve financiamento da Corporação Andina de Fomento (CAF) para a realização das obras do novo Complexo Cassaquera, que tiveram início em junho de 2020 e contemplam a canalização de um trecho de 1,7 quilômetro do córrego, proporcionando a melhora do escoamento de águas superficiais e a diminuição de possíveis enchentes na região.