31/07/2020 | 08:08



O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha sofreu contração de 18,5% no segundo trimestre de 2020 ante os três meses anteriores, a maior da história, em meio aos efeitos da pandemia do novo coronavírus, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 31, pelo INE, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam recuo menor, de 15% Na comparação anual, o PIB espanhol registrou queda de 22,1% entre abril e junho, informou o INE.