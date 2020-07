Após terremoto na Califórnia, Kelly Clarkson compartilha momento engraçado com os filhos

30/07/2020 | 17:10



O estado da Califórnia, nos Estados Unidos, acordou em alerta nesta quinta-feira, dia 30, ao enfrentar um terremoto de magnitude 4.2 na escala Richter. Apesar de ser considerado fraco e não ter deixado feridos, o tremor deixou diversas celebridades, que moram na região, assustadas.

Apesar do medo, Kelly Clarkson aproveitou o momento para dividir com seus seguidores um momento engraçado ao lado dos filhos - River Rose e Remington Alexander. Ela escreveu no Twitter:

Meus filhos estão no meu colo, e nós acordamos cedo por causa do terremoto, mas agora eles estão discutindo sobre como habilidades ninjas poderiam ajudar nesse momento. Eu só estou feliz porque eles estão mais interessados e curiosos com isso e menos assustados. Aleluia!

Tyra Banks respondeu o tweet da cantora, e contou que o tremor também a acordou. Já Khloé Kardashian se mostrou assustada com a situação. Ela escreveu:

Meu Deus. Esse terremoto pareceu muito maior do que 4.2. Tão assustador! Estou com os tênis e a lanterna ao lado da cama. 2020, nós estamos cansados!

O DJ Marshmello também falou sobre as dificuldades de 2020:

Se esse terremoto é uma pista do que ainda está por vir em 2020, eu cansei.