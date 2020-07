Obituário - 30 de julho de 2020

Ademir Medici



30/07/2020 | 11:34



SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 26 de julho

Araci Simonassi Osrioli, 74. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Santo André, segunda-feira, dia 27 de julho

Alfio Gasparotto, 68. Natural de São Caetano. Residia em Santo André. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Santo André, terça-feira, dia 28 de julho

Vilma Fernandes Sábio, 90. Natural de Jaú (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 28. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria de Lourdes Cressoni, 89. Natural de Cataguases (Minas Gerais). Residia no Jardim Três Marias, em São Paulo, Capital. Dia 28. Memorial Phoenix.

Aristeu Appolonio, 87. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Comerciante. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Luiz Martins, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Metalúrgico. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rafael Inácio de Souza, 82. Natural de Capela (Alagoas). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Metalúrgico. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Itacely Nunes Figueiras, 77. Natural de Guidoval (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Carlos de Lima, 76. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Teólogo. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

José Benedito de Oliveira, 72. Natural de Paraguaçu (Minas Gerais). Residia na Chácara Santana, em São Paulo, Capital. Dia 28.

José Carlos da Costa, 70. Natural de Fernandópolis (São Paulo). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Élcio Batista Monteiro Amarello, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosana Pedroso dos Santos Lino, 53. Natural de Santo André. Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sábado, dia 25 de julho

Maria Alves Dumont, 70. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no Parque São Bernardo, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério do Baeta.



São Bernardo, domingo, dia 26 de julho

Mario Claudio Dias, 70. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Euro, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Aparecida Cataldi Ceola, 73. Natural de Quatá (São Paulo). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Tereza Izabel Negrão, 66. Natural de Cambará (Paraná). Residia no Parque Terra Nova II, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Valter Vieira Borges, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Marlene, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.



São Bernardo, segunda-feira, dia 27 de julho

Felix Dias Romero, 86. Natural de Promissão (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Sebastião da Cruz, 76. Natural de Macucos, Distrito de Getulina (São Paulo). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Augusto Masato Yamada, 76. Natural de Álvares Machado (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Francisco Aisio de Sousa, 71. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Aroldo Bizerril Silva, 70. Natural de Barreiros (Pernambuco). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Edson Akiyoshi Sakai, 69. Natural de Lucélia (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério da Paulicéia.

Djalma Gonçales, 60. Natural de São Caetano. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 27. Memorial Planalto.



D I A D E M A

Diadema, segunda-feira, dia 27 de julho

Severina Josefa de Carvalho, 86. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 27, em São Bernardo. Vale da Paz.

Josias de Oliveira, 64. Natural de Caratinga (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 27. Vale da Paz.



Diadema, terça-feira, dia 28 de julho

Terezinha Lopes Ferreira, 89. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

Fernando Pereira da Silva, 73. Natural de Monte Horebe (Paraíba). Residia no Centro de Diadema. Dia 28, em Santo André. Cemitério Municipal.

Cosmo Pereira, 58. Natural de Igreja Nova (Alagoas). Residia no Centro de Diadema. Assessor de professor. Dia 28, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.



M A U Á

Mauá, domingo, dia 26 de julho

Maria de Lurdes da Silva Elias, 87. Natural de Virgulândia (Minas Gerais). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Nosch, 87. Natural de Cabreúva (São Paulo). Residia na Vila Lisboa, em Mauá. Dia 26. Vale dos Pinheirais.

José Linguanoti, 76. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia na Vila Real, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Givaldo Bispo do Nascimento, 75. Natural de Itaju do Colonia (Bahia). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Sueli Zuleide Polla Dezembro, 70. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Alcides Pedron, 67. Natural de Santo André. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 26, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, Santo André.

Lenice Aparecida Domingos, 65. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Ipê, em Santo André. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Alison Torres Guimarães, 21. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, segunda-feira, dia 27 de julho

Francisco de Paula, 84. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Maria dos Reis Mendes, 71. Natural de Ervália (Minas Gerais). Residia no Parque Boa Esperança, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Maria de Lurdes Pereira Souza, 71. Natural de Ituaçu (Bahia). Residia no Parque Quarto Centenário, em Mauá. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

Vera Lúcia Mazza, 61. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Carmelita Maria Leandro, 61. Natural de Visconde do Ri Branco (Minas Gerais). Residia no Jardim Feital, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Lívia Rosolini Pereira, 21. Natural de Três Pontas (Minas Gerais). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, terça-feira, dia 28 de julho

Daniel Merkis, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Matriz, em Mauá. Dia 28, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.