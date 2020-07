GCM dispersa cerca de 6.400 pessoas em Diadema

Da Redação



21/07/2020 | 00:01



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Diadema teve trabalho no fim de semana para acabar com pancadões. Do anoitecer de sexta-feira até domingo, a equipe da Operação Casa em Ordem atendeu a 14 chamados, sendo que 11 eram eventos em residências e três festas irregulares, quando há obstrução de vias, emissão de som acima do permitido por lei e aglomeração de pessoas. O veículo Tempestade, reformado recentemente pela Prefeitura, foi utilizado pela primeira vez, jogando jato de água para dispersar a multidão. No total, a estimativa é que as ações tenham dispersado 6.400 pessoas.



Nas residências que organizavam festas, a GCM emitiu notificações aos proprietários, que agora são encaminhadas à Secretaria de Meio Ambiente, podendo converter em multas.



A primeira festa não autorizada dispersada pela GCM foi na Vila Olimpia (local conhecido como Torres), onde havia aglomeração de aproximadamente 800 pessoas, mas não houve necessidade do uso de jato d’água. Foram aplicadas multas de trânsito e recolhido um veículo que gerava som acima do permitido.



No domingo, por volta das 18h, teve início a ação na Rua Itália (Jardim das Nações), onde o Tempestade entrou em operação pela primeira vez. Foram necessários cerca de 20 segundos de jato d’água para dispersar festa que reunia cerca de 300 pessoas. Também foi recolhido um veículo por estacionamento irregular.

Ainda no domingo, por volta da meia-noite, a GCM entrou em operação no Morro do Samba dispersando cerca de 5.000 pessoas. A ação, que durou quase três horas e teve aproximadamente cinco minutos de jato d’água (com intervalos), exigiu uso de balas de borracha e gás lacrimogêneo, sem registro de ferimentos.



“Neste momento de pandemia, gostaria de reforçar a importância de evitar aglomerações. Cada um é responsável pela nossa saúde e em não colocar a nossa família em risco. A operação com o Tempestade foi eficiente com objetivo de evitar aglomerações em festas irregulares garantindo o bem-estar dos moradores”, comentou o prefeito Lauro Michels (PV).



Nessas operações, a GCM tem como objetivo dispersar a multidão e desobstruir vias públicas. Após garantir que a área de atuação esteja segura, são feitos trabalhos administrativos, como recolhimento de veículos e aplicação de multas. “Durante as operações, a equipe adota cuidados para que sempre exista a possibilidade de os participantes terem rota de fuga, evitando, com isso, situações de pânico e, consequentemente, ferimentos”, explica o supervisor Pena, comandante das operações.