Após rumores, Whindersson Nunes é flagrado em casa de suposta nova affair

20/07/2020 | 10:11



arece que a fila andou mesmo para Whindersson Nunes! Isso porque, após o término de casamento com Luísa Sonza, inúmeros rumores a respeito da vida amorosa do humorista vieram à tona. Dessa vez, o colunista Leo Dias afirmou ter flagrado o artista com uma nova affair.

Segundo a publicação, o nome da jovem é Maria Lina Deggan, ela é estudante de engenharia civil, e os dois se encontraram na casa dela em Blumenau, Santa Catarina, no último domingo, dia 19. Fontes que estavam presentes na ocasião ainda revelaram que Whindersson chegou a atender alguns fãs que pediram selfies. A assessoria de Whindersson disse ao colunista desconhecer qualquer nova namorada dele.

As especulações envolvendo os relacionamentos do artista começaram há um tempo, quando ele deixou um comentário sugestivo na publicação de uma influenciadora digital chamada Lara Silva. Além disso, recentemente, supostos prints de uma conversa dele com a modelo Giovanna Previero também foram divulgados.