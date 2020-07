Psol escolhe Horácio Neto como prefeiturável

Aline Melo

do Diário do Grande ABC



19/07/2020 | 21:05



O Psol de São Caetano escolheu na tarde de hoje (19) seu pré-candidato a prefeito para a eleição deste ano. O advogado Horácio Neto, 63 anos, foi o vencedor da prévia, com 68% dos votos da militância. Concorreu com ele o tecnólogo Daniel Lima, 40.

Participaram da escolha 116 dos 383 filiados aptos à votar. Presidente do partido na cidade, Neusa Raineri avaliou que a participação da militância foi expressiva, considerando o contexto de pandemia de Covid-19. “Tudo transcorreu tranquilamente e agora vamos dar continuidade a esse processo, que vem sendo feito desde fevereiro”, pontua.

Ex-vereador do município pelo PT e tendo participado da disputa majoritária em três ocasiões (1982 e 1988, ambas pelo PT e a última em 2008 – essa pelo Psol), Neto afirma que o partido vai apresentar uma “proposta de esquerda e socialista para São Caetano.” “Vamos agora fazer um balanço das prévias e planejar os próximos passos. Vamos apresentar para a cidade a nossa candidatura e pretendemos ampliar ao máximo os apoios ao partido”, destacou.

Neto e Neusa ressaltam a importância também de se fortalecer a chapa de vereadores, a fim de conquistar cadeiras no Legislativo sãocaetanense. Atualmente, o partido não tem representatividade na Câmara. “São Caetano vai ter uma opção socialista, não apenas com a minha candidatura, mas com a dos candidatos a vereador”, completou o advogado.

Daniel Lima ressaltou que respeita a escolha do partido e que pretende colaborar na construção da chapa proporcional da legenda. “Meu nome está à disposição do Psol, mas entendo que devemos escolher para o posto de candidato a vice-prefeito alguém que complemente o perfil de Horário Neto”, declarou.