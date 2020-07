18/07/2020 | 07:40



A HBO GO oferece a chance para o público conferir três das mais emblemáticas aparições do vilão Coringa nas telas do cinema. A plataforma está incluindo em seu catálogo os filmes que podem e devem ser vistos em maratona. Pode começar com Batman (1989), dirigido por Tim Burton, e com Jack Nicholson divertindo o público com sua performance.

Depois, há Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008), de Christopher Nolan, com a impactante atuação do ator Heath Ledger.

Por fim, o mais novo Coringa (2019), de Todd Phillips, que proporcionou uma imersão na personalidade desse personagem perturbado e que deu a Joaquin Phoenix o Oscar por sua interpretação.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.