Como o uso de gadgets pode ajudar nos estudos e no home office

Cadeira Gamer MX1 da Mymax – Ideal para quem precisa de uma cadeira ergonômica e confortável para longas jornadas em frente ao computador, o produto da Mymax tem superfície de couro e estrutura metálica, que garantem durabilidade. As cores neutras são ideais para se adequar aos escritórios sem chamar muita atenção. Pode ser encontrada nos comparadores de preços a partir de R$ 500. | Crédito: Divulgação

Cadeira Gamer GT da DT3 Sports – Este modelo é ideal para quem trabalha em locais mais quentes. Isso porque possui um tecido especial incorporado junto ao couro que tem maior capacidade de transferência de calor. Outro diferencial da cadeira da DT3 Sports são suas rodinhas, que são mais largas e prometem maior durabilidade e menos riscos no piso. Está disponível em 10 cores. Preço sugerido: R$ 629,90. | Crédito: Divulgação

Cadeira Gamer Prime da Dazz – Quem procura mais conforto para longas jornadas de trabalho, o produto da Dazz tem regularem de altura e inclinação de até 135º, que ajuda a proporcionar mais liberdade de movimentos. A Gamer Prime ainda conta com um visual impactante que combina cobertura em poliuretano, base leve de alumínio e rodas silenciosas. Preço sugerido: R$ 799. | Crédito: Divulgação

Cadeira Mad Racer V8 da PCYES – Entre os diferenciais deste modelo da PCYES estão a inclinação de até 135º e as rodas em gel, que deslizam com mais facilidade, sem danificar o piso ou travar o movimento da cadeira. Além do estofado confortável, vem com duas almofadas que podem ser usadas como apoio para as costas e para a cabeça. Está disponível em quatro cores: vermelho, azul, branco e full black. Encontrada nos buscadores pelo preço de R$ 900. | Crédito: Divulgação

Cadeira T1 Race da Corsair – Com design inspirado no automobilismo, esta cadeira tem estrutura de alumínio e estofado confortável. Entre seus diferenciais estão o encosto reclinável em até 180° e as almofadas ajustáveis em microfibra para lombar e pescoço. Os preços nos buscadores começam em R$ 1.300. | Crédito: Divulgação

Mesa para computador Delta da Politorno – Para os internautas mais moderninhos e diferenciados, este móvel possui o simpático formato de um cavalete. Embaixo, ainda há duas prateleiras de apoio, as quais você pode usar para guarda livros, papéis, pastas ou que mais precisar. O preço sugerido da mesa para PC na Magazine Luiza é R$ 214,90. | Crédito: Divulgação

Mesa de notebook S970-BR da Kappesberg – Com um design moderno, este móvel é produzido em MDP (material que imita madeira), possui uma gaveta e revestimento em pintura ultravioleta, que prolonga a conservação do produto. É ideal para as pessoas que querem um produto simples, mas que não tenha cara de antiquado. O preço sugerido da mesa para escritório no Submarino é R$ 242,99. | Crédito: Divulgação

Mesa para computador BC 44-06 da BRV Móveis – Produzida em MDP (material que imita madeira) com acabamento fosco, esta mesa para PC de canto pode ser uma boa aliada no escritório ou no cantinho de estudos. Possui tampo ideal para acomodar seu notebook e duas portas de correr, com espaço para guardar livros, documentos ou que mais precisar. O preço sugerido do móvel na Lojas Americanas é R$ 299,89. | Crédito: Divulgação

Mesa para computador Espanha da Politorno – Esta escrivaninha de canto é fabricada em MDP (material que imita madeira) e possui três gavetas e um armário de duas portas. A maior vantagem dessa mesa para escritório é que seu formato em L é reversível, permitindo a instalação do armário e das gavetas em qualquer um dos lados, adequando sua montagem a decoração do ambiente. O preço sugerido da mesa para PC no Walmart é R$ 659. | Crédito: Divulgação

Mesa Gaming Desk Zero da DT3 Sports – Embora seja uma mesa gamer, pode muito bem ser usada em casa e até em ambientes profissionais descontraídos. Possui gerenciamento de cabo, inclui LED decorativo azul e lona personalizada. Tem bastante espaço para movimentos, suporta até 300 quilos e conta com um ano de garantia. Preço sugerido: R$ 1.159,90. | Crédito: Divulgação