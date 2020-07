Filha de John Travolta faz homenagem após a morte da mãe, Kelly Preston

13/07/2020 | 10:11



O anúncio da morte de Kelly Preston, esposa de John Travolta, comoveu os internautas nas redes sociais. A atriz, de 57 anos de idade, morreu no dia 12 de julho em decorrência de um câncer de mama.

No Instagram, Ella Travolta, filha de Kelly e John Travolta, publicou uma foto da mãe e escreveu uma homenagem emocionante.

Eu nunca conheci alguém tão corajosa, forte, linda e amorosa como você. Qualquer pessoa que tenha a sorte de conhecê-la ou de ter estado na sua presença concordará que você tem um brilho e uma luz que nunca deixam de brilhar e que faz com que qualquer pessoa ao seu redor se sinta instantaneamente feliz. Obrigada por estar lá para mim, não importa o quê. Grata pelo seu amor! Obrigada pela sua ajuda e obrigada por tornar este mundo um lugar melhor. Você tornou a vida tão bonita e eu sei que você continuará fazendo isso. Eu te amo muito, mamãe, disse ela.

Selma Blair, Rumer Willis, Katharine Foster e outros famosos deixaram mensagens de condolências na publicação.

John Travolta, que se casou em 1991 com Kelly, também publicou a mesma foto da atriz e falou sobre a perda da esposa.

É com o coração pesado que informo que minha linda esposa Kelly perdeu sua batalha de dois anos contra o câncer de mama. Ela travou uma luta corajosa com o amor e o apoio de muitos. Vou ficar algum tempo ao lado dos meus filhos, que perderam a mãe. Portanto, me perdoem se vocês não ouvirem nada de mim por algum tempo. Mas, por favor, saibam que sentirei o amor de vocês nas próximas semanas e meses à medida que nos curamos.

No perfil de Kelly Preston, os internautas se emocionaram com o último post da artista, feito no dia 22 de junho, quando foi celebrado o Dia dos Pais, nos Estados Unidos.

Ela apareceu ao lado do marido e dos filhos, Ella e Benjamin. Eles estavam abraçados e sorridentes em meio à comemoração. Em outro clique, o ator apareceu com Jett Travolta, primogênito do casal e morto em 2009, aos 16 anos de idade.

Eu amo muito todos vocês, comentou Travolta na publicação.