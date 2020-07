Sthefany Brito mostra barrigão de grávida e revela alguns dos desejos que está tendo durante a gestação

12/07/2020 | 14:10



Algo muito comum durante a gravidez é sentir os desejos de grávida, que são a vontade, aparentemente sem explicação, de comer alguma coisa na gestação. Sthefany Brito, que está esperando seu primeiro filho ao lado do empresário Igor Raschkovsky, compartilhou com os internautas um de seus desejos nos Stories do Instagram:

Desejo? Está tendo! Hoje senti o gosto de sonho na boca, mas como não ficou muito claro se o gosto era de doce de leite ou creme, pedi os dois?

A legenda veio acompanhada da foto de dois sonhos, um de creme e um de doce de leite, assim como um gif de cachorrinho segurando um garfo e faca. Além disso, a atriz revelou que outro de suas vontades frequentes é feijão:

Das coisas que a maternidade me despertou: ando enlouquecida, apaixonada por feijão. Gostava antes, sim, mas se não tinha era ok. Agora, o almoço gira em torno do feijão. Vai chegando a hora do almoço, já vou sentindo o gosto dele na boca.

Sthefany está mostrando que planeja curtir cada segundo da gravidez mesmo em meio à quarentena, e que não irá deixar os fãs sem notícias de como vai a gestação. Na última sexta-feira, dia 10, a atriz postou um vídeo no Instagram, revelando o crescimento de sua barriga - assim como vem fazendo desde a descoberta de que estava esperando um bebê.