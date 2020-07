Lutas e conquistas ao longo de 77 anos

Do Diário do Grande ABC



12/07/2020



O Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) completa, hoje, 77 anos de sua fundação com longa história de lutas e conquistas. Segue com a missão de defender o empresário e o interesse da categoria em todos os momentos. Mesmo em tempos adversos, como neste ano de 2020, com a crise provocada pela pandemia, fomos proativos, criamos iniciativas para ajudar e apoiar os empresários, que foram prejudicados com a situação. Desenvolvemos amplo material de orientação e medidas sanitárias, que está publicado no nosso site e à disposição para ser utilizado gratuitamente.

Assim como nessa situação, o Sehal sempre esteve ao lado dos seus associados e jurisdicionados. É instituição marcada por lutas e inúmeras conquistas, e agora coloca em sua história essa travessia de dificuldade neste ano de 2020, experiência amarga, mas que nos obriga a ter mais forças para continuar. Somos um dos sindicatos patronais mais representativos no Estado de São Paulo, com cerca de 11 mil estabelecimentos em sua base, e vamos continuar com esse legado. Ao longo da sua história, o sindicato patronal se tornou referência nas áreas de treinamento e qualificação profissional. É uma das instituições do setor mais atuantes no Estado, que desenvolve amplas ações e oferece maior número de serviços, voltados para os associados. Os empresários se surpreendem quando nos procuram, se sentem acolhidos com a gama de serviços prestados, além de vários benefícios. Por isso chegamos até aqui e vamos ainda mais longe.

É com imenso orgulho que comemoramos esta data. Afinal, 77 anos não são para qualquer um. Seguimos com o desafio constante que é o de conduzir setor bastante fragmentado, que tem na sua base desde um pequeno boteco até hotéis cinco estrelas. Não à toa somos sindicato respeitado, inclusive pelo poder público. O Sehal oferece capacitação e reciclagem profissionais em níveis básico e técnico, iniciativas que contribuem para criar novos postos de trabalho e manter os já existentes. São cursos gratuitos ou com condições especiais para associados e ministrados por professores altamente qualificados, em salas de aula equipadas com data show, cozinha completa com utensílios e insumos para as aulas práticas.

Esperamos em breve retomar essa programação fisicamente. Outros benefícios são as parcerias, que ajudam o desenvolvimento da categoria, além de prestar consultoria jurídica, sanitária e em arquitetura. Estamos aqui, empresários e amigos, para defender o interesse da categoria. E agora enfrentando os desafios impostos pela nova situação. Parabéns e que venham muitos anos pela frente!

Beto Moreira é presidente licenciado do Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC).



PALAVRA DO LEITOR

Dia do Escritor

Meus cumprimentos ao vereador de Santo André Alemão Duarte pelo projeto de criação do Dia do Escritor e da Escritora, em 29 de outubro, a partir deste ano, em homenagem ao advogado, jornalista e escritor Antonio Possidonio Sampaio, que nasceu em Iaçu, Morro Preto, Bahia, em 29 de outubro de 1931, e faleceu em Santo André, em 3 de junho de 2016. Meus cumprimentos a este Diário e ao jornalista e escritor Ademir Medici pela divulgação na página Memória (Setecidades, dia 30 de janeiro). Possidonio publicou 14 livros, em que foram abordados temas a respeito da virada do século XX para o século XXI e início do novo milênio. Participei escrevendo o livro Cotidiano e Imaginário do Ano 2000, publicado em 2007, com prefácio de Possidonio.

Hildebrando Pafundi

São Caetano

Na madrugada

Lendo a carta do missivista Cláudio A. S. De Moraes, sobre o barulho na madrugada que ele não sabe a procedência (Eu vi, dia 4), digo que, curiosamente, sempre acordo com esse barulho, pois é meu ‘despertador’. E, conversando com meu amigo Cesar Lívio, também memorialista, do bairro Maria Cecilia, em São Bernardo, ele diz que também acorda ouvindo esse barulho e até brincamos que está adiantado ou atrasado. Pesquisou e, após falar com amigo aposentado em Friburgo, no Rio de Janeiro – que foi da FEB (Força Expedicionária Brasileira), participou da Segunda Guerra Mundial e tem conhecimento sobre o assunto –, este disse que é um avião correio do governo federal, que, saindo do Rio, pousa em várias capitais, levando correspondências e, justamente cruzando mares, vem pela Serra do Mar, passa por São Bernardo, daí o barulho, que confunde as pessoas como se fosse coisa de outro mundo. Bem, se alguém tiver outra conclusão, aguardo com satisfação sobre esse assunto palpitante. Mas não precisam ficar assustados.

João de Deus Martinez

Santo André

Inferno astral

Estou lendo há alguns dias neste Diário várias reportagens que remetem ao inferno astral que parece estar passando o prefeito Orlando Morando, de São Bernardo, a poucos meses de disputar a reeleição. Se existe coisa errada, tal fato deve ser apurado, papel do Ministério Público. Também tenho a impressão de que após o anúncio de suposta chapa forte encabeçada por Orlando Morando e Alex Manente, o baú de maldades da politicada foi aberto. Que este município siga em frente e não se renda à politicagem!

Walmir Ciosani

São Bernardo

[Bolsonaro

Bolsonaro disse que a Covid-19 era ‘gripezinha’. Mas seu ‘histórico de atleta’ não o ajudou e, agora, tem-se a notícia de que ele testou positivo para a doença. Se for verdade, não façamos como ele, não sejamos pobres de espírito. Não podemos desmerecer a letalidade deste mal, e devemos torcer para que o presidente se recupere logo. Porque pode ser nossa esperança, de que, agora, após acometido pela chaga, ele deixe de ser irresponsável, assuma de fato a Presidência, tome as rédeas da Nação e enfrente o coronavírus com a seriedade que tem de haver, para que possamos, enfim, começar a diminuir os indicadores de mortes e infectados em nosso País, que bate recordes negativos diários, sem que nada efetivamente seja feito. Que ele tome a cloroquina – como vem divulgando e elogiando –, que ‘desminta’ especialistas, que negam eficência do medicamento, e que fique comprovada a eficácia. Para o bem de todos.

Maria Aparecida Flores

Rio Grande da Serra