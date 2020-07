Envolvida só com plástico, Anitta posa nua para revista internacional e protagoniza cenas quentes com namorado em clipe de Tócame

10/07/2020 | 13:10



Anitta é a primeira cantora brasileira a estampar a capa da revista norte-americana V Magazine! A poderosa causou ao posar nua no ensaio para o veículo, cobrindo as partes íntimas apenas com um plástico das mais variadas cores, o que deu um toque moderno e conceitual aos cliques. Além disso, a entrevista foi feita por Diplo, um dos amigos da artista, com quem ela já fez parceria nas músicas Sua Cara e Rave de Favela. No bate-papo, os dois relembraram histórias e a funkeira confessou que desmaiou durante o famoso vídeo no deserto ao lado de Pabllo Vittar.

- As pessoas não percebem, tipo, você realmente faz tudo. Eu trabalho com artistas que dizem Eu não sei... eu fiz um show há quatro dias. E eu fico tipo, Anitta fará cinquenta shows! E então gravou um vídeo, parecendo mais gostosa do que qualquer um. Não dorme, vai para a academia na manhã seguinte e depois volta para o Brasil para uma festa. Eu uso você como desculpa para trabalhar mais... Outra história de Anitta que tenho é quando você voou do Brasil para o Marrocos por um dia, para gravar um vídeo. Também louco, disparou Diplo.

- Lembra, eu desmaiei?, perguntou Anitta.

- Você morreu. Você estava com as roupas mais loucas - como um Spandex [lycra] completo. Você teve que caminhar um quilômetro até a foto, em um calor de 40 graus, e depois dançar no deserto. Lembro que andei nos bastidores e eles te cobriram de gelo e você não estava se mexendo. Eu pensei que você estava morta. Eu fiquei tipo Droga, nós a matamos... espero que o vídeo corra bem, porque ela está morta. [risos] Você pode nos contar um pouco sobre essa experiência?, questionou o DJ.

- [risos] Estava muito quente, e eles me colocaram nessa roupa de plástico! Mas então voltei à vida e continuei gravando o vídeo, completou a cantora.

A poderosa também fez uma análise sobre a sua sinceridade.

- Eu não tenho filtro. Quem quer que fale comigo, sou honesta. Então, acho que isso traz ainda mais preconceitos para mim, porque as pessoas esperam que você, como mulher, tenha expectativas como: Tudo bem. Então você vai ser assim. Você vai ter um namorado. Todo dia você tem que se comportar assim. E eu fico tipo, Eu não quero ser assim. Eu só quero fazer o que eu quiser. Por que os homens podem fazer o que eles querem, e as mulheres não? Agora, é bom, porque outras mulheres [artistas] me disseram que eu ajudei [a tornar as coisas] menos difíceis para elas. Porque eu já peguei todas aquelas pedras que as pessoas estavam jogando em mim. Eu gosto de lançar novos artistas, sabe? Se alguém está explodindo ou é super talentoso, eu sei que se eu der um empurrãozinho, eles vão ainda mais longe. Eu acho que você faz isso também.

E admitiu que as pessoas costumavam desmerecê-la constantemente.

- Sabe, eu precisei passar por muitas situações ruins para quebrar esse preconceito: pessoas que subestimavam meu talento, ou minha inteligência, tanto faz... Só por causa do ritmo [funk]. Isso costumava me fazer sentir tão mal. Eu ficava Cara, eu preciso fazer algo para mudar isso. Então comecei a me esforçar, estudar e me colocar nas aulas para entender a cultura do outro lado do país, o que eu [nunca encontrei] porque não tinha dinheiro. Eu acho que foi assim que eu comecei essa conversa.

Tócame

Nesta sexta-feira, dia 10, Anitta também lançou o clipe da música Tócame, parceria com Arcangel e De La Ghetto. No vídeo, a cantora chega a protagonizar momentos quentes com o namorado, Gui Araújo, na piscina de sua mansão.