Campanha arrecada livros em prol de animais

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



10/07/2020 | 00:01



A aposentada Ana Maria Mantenaur, 67 anos, que mora em Ribeirão Pires, cuida de aproximadamente 200 cachorros e depende de doações para conseguir alimentar todos eles. Com o início da pandemia causada pelo novo coronavírus, viu sumir até mesmo quem lhe estendia a mão frequentemente, seja com oferta de ração ou dinheiro. Diante deste cenário, unidades do Colégio Singular e do Cursinho Anglo espalhadas pela região criaram drive-thru para arrecadar livros que serão doados para que a cuidadora possa revender e reverter a verba em favor dos animais.

Por meio da Espa (Equipe Singulariana de Proteção aos Animais), as unidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano estão recebendo doações de livros desde o fim de junho – campanha vai até o dia 15. Podem ser entregues livros de todos os gêneros.

“Livros de literatura, romances e biografias, por exemplo, vendem, principalmente, para os sebos. Já as apostilas, livros de escolas, que não podem ser vendidos ou reaproveitados, são repassados para a reciclagem. Desses dois jeitos, o dinheiro é revertido para comprar ração. É uma oportunidade para as pessoas cederem livros que não vão usar e ajudar quem realmente precisa”, destaca a fundadora da Espa, Roseli Denaldi. “Ajudamos muitos protetores. A Ana é uma delas e sabemos o quanto isso é importante. A sua vida são os animais”, detalha Roseli.

Para a cuidadora, que mantém o trabalho com os cachorros há mais de 40 anos, a ajuda será essencial. “Vivo disso, vivo de doações, até mesmo doações de roupas e eletrodomésticos para vender e conseguir alimentar meus filhos (os cachorros). Com a pandemia, a venda para brechós ficou impossível, eventos com bingos também, então busquei alternativas com as doações de livros e apadrinhamento dos animais”, detalha Ana, que está utilizando as redes sociais para buscar doações.

Colaboradora da unidade do Singular de Santo André e voluntária do projeto, Tânia Lima contabiliza 1.000 livros arrecadados desde o início da campanha. “Estamos vendo bastante alunos e seus responsáveis entregando até mais de uma vez nas unidades”, comemora a voluntária.

Quem quiser colaborar pode encaminhar as doações em qualquer unidade do colégio ou do cursinho, de Santo André, São Bernardo e São Caetano, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.