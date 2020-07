Letícia Almeida posta foto fofa para celebrar os dois meses de sua filha, Maria Teresa: Nossa bola

08/07/2020 | 17:11



Nessa quarta-feira, dia 8, Letícia Almeida comemorou os dois meses de vida de sua filha caçula, Maria Teresa! Por meio do Instagram, a atriz publicou uma foto para lá de fofa em que aparece de rostinho colado com a pequena, que é fruto de seu relacionamento com Bruno Daltro. Na legenda, escreveu:

Eu te amo além do universo! Dois meses do pacotinho mais perfeito desse mundo. Eu, seu pai e sua irmã te amamos MUITO. Nossa bola, disse.

Nos comentários, os fãs elogiaram:

Essa é a neném mais fofa que eu já vi.

O narizinho é da mamãe.

A cara do Bruno.

Que coisa mais linda. As bochechas! Não aguento.

Letícia é também mamãe de Maria Madalena, que é fruto do breve affair que ela teve com Jonathan Couto. Foi a partir dessa gravidez que rolou toda a confusão com a família Poncio, lembra?