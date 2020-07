Gabi Brandt e Saulo Poncio celebram um ano de Davi com festa

06/07/2020 | 10:11



A família Poncio está em festa! Davi, filho de Saulo e Gabi Brandt, completou o primeiro ano de vida no último domingo, dia 5, e claro, ganhou uma festinha dos papais-corujas. No Instagram, o casal compartilhou detalhes da festa, que contou apenas com a presença dos familiares.

A festa teve como tema os bichos da floresta, como o leão, a girafa e o elefante. A decoração toda com animais segue o mesmo estilo do quarto do pequeno, que o primogênito do casal. Na hora do parabéns, Gabi e Saulo apareceram animados enquanto cantavam para o filho, que aparecia no colo da mamãe.

Meu filho, meu tudo, minha vida. Nada do que eu escreva é suficiente pra explicar o tamanho do meu amor por você! Amo incondicional, amor maior que o mundo, amor que chega a doer!!! Só Deus sabe o quanto eu tenho orgulho de você, o quanto eu te admiro, e o quanto eu te quero perto de mim pro resto da vida! Eu só tenho motivos para agradecer, você é a luz da minha vida, você é o motivo do meu sorriso, você me tornou uma pessoa muito melhor do que eu imaginava! eu te amo alem do imaginável, e prometo que estarei ao seu lado pra sempre e pra tudo, assim como você esteve do meu lado sempre... eu e você! hoje e sempre! feliz aniversário.,escreveu Gabi ao homenagear o filho.

Saulo também se declarou para a criança e escreveu: Um ano que minha vida mudou por completo, escreveu na legenda de uma foto com Davi.

No dia anterior, o casal ainda revelou o sexo do bebê que Gabi está à espera. Os dois serão papais novamente de um menino, que ainda não teve o nome revelado.