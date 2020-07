05/07/2020 | 13:11



Flávia Alessandra e a filha, Giulia Costa, foram clicadas no último sábado, dia 4, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Segundo a agência de fotografias, as duas foram a um veterinário. Uma das cachorras da família, Lola, passou por cirurgia, e, nas redes sociais, Giulia já avisou que ela está se recuperando bem.

Estilosas, elas chamaram a atenção pelos looks. Flávia usou um conjunto tie dye e Giulia apostou em uma calça esportiva flare com moletom do Mickey.