Bruna Marquezine nega affair com Arthur Aguiar e revela que ficou com Tiago Iorc: Meses depois dele e a Isabelle Drummond terminarem

05/07/2020 | 12:10



Após o colunista Leo Dias publicar uma matéria com as famosas que Arthur Aguiar já tinha ficado e traído nos últimos anos, algumas das envolvidas decidiram se pronunciar nas redes sociais. Bruna Marquezine, por exemplo, teria ficado com o ex de Mayra Cardi quando ele ainda estava namorando com Giovanna Lancellotti, segundo o colunista.

A atriz, no entanto, não gostou do rumor e usou seu Twitter para dizer que nunca tinha ficado com Arthur. Após Léo Dias fazer um post dizendo que a traição aconteceu nos bastidores de Em Família, a atriz escreveu:

Ah pronto. Não ficamos. Nunca. E eu não vou ficar tentando convencer ninguém porque estou cansada de saber que no fim das contas cada um acredita no que quer.

O colunista, no entanto, afirma que houve sim um envolvimento entre os dois e que este teria sido o motivo do término de Bruna e Neymar na época. Eita!

Outra famosa que viu seu nome no meio desta confusão foi Alice Wegmann. No entanto, ao contrário de Bruna, a atriz usou o Twitter para revelar que ficou com o ator, mas quando ele estava solteiro - e não ainda namorando com Lua Blanco, como foi noticiado pelo colunista.

Tiago Iorc

Em meio a polêmica com Arthur Aguiar, Bruna Marquezine também resolveu solucionar um rumor antigo sobre sua vida: ela admitiu que ficou com Tiago Iorc. Em 2015, quando os dois gravaram o clipe de Amei Te Ver, surgiram muitas especulações sobre os dois estarem vivendo um affair, ainda mais porque o lançamento do clipe coincidiu com o término do cantor com Isabelle Drummond.

No Twitter, no entanto, Bruna garantiu que não havia sido o pivô da separação, e que inclusive fora escolhida para participar do vídeo por Isabelle:

Fiquei com o Tiago sim, mas meses depois dele e Isabelle terminarem. Não ficamos na época do clipe. Inclusive, no dia da gravação, Felipe que ainda trabalhava com Tiago na época comentou comigo no carro que os dois não gostavam de misturar vida pessoal e trabalho e por isso a iniciativa de chamar uma atriz pra fazer o clipe e eu adorava o álbum do Tiago e aceitei como admiradora do trabalho dele. Tenho e-mail do Gabriel Simas me dizendo que Tiago e a Isabelle chegaram juntos no meu nome.

Uma internauta ainda questionou Bruna sobre o motivo de Tiago e Isabelle terem terminado logo após o clipe, ao que a atriz respondeu:

Aí você tem que perguntar pra ela. Meu único arrependimento foi de não ter ido atrás do telefone dela para mandar uma mensagem, mas era estranho pensar em mandar mensagem pra alguém que eu não falava há anos por conta de um trabalho, um clipe, que até onde eu sei, ela tinha aprovado meu nome.

Alguns fãs chegaram a questionar a declaração da atriz, e ela então publicou um print que recebeu de Gabriel Simas em que ele diz que Isabelle e Tiago chegaram juntos ao nome dela e gostariam de convidá-la para participar da gravação.