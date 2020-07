Liberados, Osman e Cléber Reis reforçam treinos da Ponte Preta

03/07/2020 | 18:36



O técnico João Brigatti ganhou dois "reforços" para integrar os treinamentos presenciais da Ponte Preta no CT do Jardim Eulina, em Campinas. Aprovado nos exames médicos, o atacante Osman testou negativo no exame sorológico e PCR-RT. Sem infecção do coronavírus, o último reforço oficializado pela diretoria executiva fica à disposição da comissão técnica.

Outro liberado pelo departamento médico é Cléber Reis. O zagueiro entrou em quarentena no final de semana por precaução, haja vista sorologia ter sido classificada como inconclusiva - o PCR e a contraprova apontaram resultado negativo para covid-19, situação idêntica a de Betão Guastali, preparador de goleiros.

Por outro lado, a Ponte Preta ainda tem quatro atletas em isolamento social: o zagueiro Luizão, os volantes Bruno Reis e Danrley e o atacante Roger.

O elenco do clube campineiro tem treinado em campo no período da manhã, em grupos reduzidos, em duração de aproximadamente 45 minutos. Ainda não há data definida para a retomada do Campeonato Paulista, torneio no qual amarga a lanterna com apenas sete pontos.