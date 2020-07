Memofut elege os escudos mais bonitos

Ademir Medici

“O símbolo que o Botafogo Regatas usava era a estrela solitária branca no uniforme preto. Já vi fotos com as iniciais ‘CRB’ entrelaçadas dentro da estrela e outras sem as iniciais. A bandeira era branca, com um retângulo preto e a estrela branca dentro do retângulo.”

De uma aula ilustrada de Rodrigo Saturnino Braga

Na pandemia, o Memofut (Grupo Literatura e Memória do Futebol) tem realizado uma reunião permanente, via internet.

Dúvidas são colocadas livremente. Informações descobertas também. Brincadeiras e gozações dão tempero às discussões. E o coordenador, Rodrigo Andolpho, realiza, semanalmente, a Enquete da Quarentena – a desta semana é sobre os melhores locutores esportivos.

Sobre os escudos mais bonitos, foram computados 85 votos e 11 menções honrosas, entre as quais a do Audax (Rio de Janeiro) e Capital (Distrito Federal).

O distintivo que gerou maiores comentários foi o do Botafogo, com várias dúvidas elucidadas.

Curiosidade: foram citados os distintivos dos paulistas Jaguariúna e Tupã, mais o do clube Trindade, de Goiás.

Homenagem especial foi dada ao saudoso geógrafo e jornalista Luiz Fernando Bindi (falecido em 2008), membro do Memofut desde seu início e um dos maiores colecionadores de escudos de clubes do futebol do mundo.

Os historiadores do Grande ABC lembraram Narciso Ferrari, que em seu escritório mantinha um quadro com uma infinidade de escudos e broches, do seu São Paulo e de inúmeros outros clubes.

Memória cita o cartunista Juarez Correa (ex-Diário). Ele produziu livro belíssimo, Mascotes do Futebol Brasileiro, edição de 2006. Cada mascote com o distintivo do clube representado.

Diário há meio século

Sexta-feira, 3 de julho de 1970; ano 12; edição 1273 Ensaio – Castro Junior (texto) e Pedro Martinelli (fotos) percorrem a Estrada Velha de Santos e registram belos panoramas da via inaugurada em 1922 por ocasião do I Centenário da Independência.

Em 3 de julho de...

1900 – Na condição de vice-intendente de São Bernardo (cargo equivalente ao de vice-prefeito), Italo Stefanini propõe a instituição de prêmios em dinheiro aos lavradores locais de algodão que tivessem boa colheita. 1915 – Polícia procura na região animais que teriam sido roubados em Santos. 1930 – Prefeito Pires do Rio, de São Paulo, contata o delegado Arthur Rudge Ramos e suspende a cobrança do imposto de 20 mil réis junto aos automóveis e caminhões dos municípios vizinhos, o que inclui São Bernardo. O recuo paulistano deveu-se à ação coletiva dos prefeitos de Santo Amaro, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Juqueri, Cotia e Parnaíba, liderados pelo prefeito de São Bernardo, coronel Saladino. 1950 – Anúncio publicado em A Gazeta Esportiva pode ser indicado como o embrião do comércio de móveis em São Bernardo, cidade que há 45 anos já vinha produzindo dormitórios e cadeiras. - Móveis? Só em São Bernardo. - Fonte Produtora de Móveis. - 45º aniversário. - Procure Basso & Berardi Ltda. - Peça ao cobrador para descer no Largo da Matriz, Rua Rio Branco, nº 1, altos do Bar Excelsior, ao lado esquerdo da Matriz. - Domingos e feriados até 11h. - Partidas de ônibus de dez em dez minutos do Parque Dom Pedro. Nota – o 45º aniversário, provavelmente, refere-se à instalação da primeira fábrica de móveis em São Bernardo, por João Basso, em 1905. Já em 1950 estava à frente da fábrica Bortolo Basso, filho do fundador.

Hoje - Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial Santos do dia - Leão II. Siciliano. Foi papa por um curto período entre os anos 682 e 683, menos de 11 meses. - Tomé, israelita. Um dos 12 apóstolos de Jesus

