Anitta posa com o bumbum saltando, se compara com personagem do X-Men e fala sobre ciúmes: - Deixo me corroer por dentro

02/07/2020 | 11:11



Anitta confessou estar entediada na noite da última quarta-feira, dia 1º. Nas redes sociais, a cantora contou que não estava conseguindo vencer o tédio neste período em que está de repouso após descobrir uma trombose, que já está sendo tratada. Por isso, ela fez diversos Stories em seu perfil do Instagram - chegando a compartilhar, inclusive, fotos dos bastidores do clipe de Desce pro Play (Pa Pa Pa).

Nos cliques, Anitta aparece com um dos looks que usou no videoclipe. Na legenda da imagem, ela escreveu:

Saudade de ver minha bunda saltando da calça, né, meu filho?

Em outra imagem, ela se compara com a personagem Vampira, da saga X-Men, por causa do cabelo.

Vampira, é você?, questionou a poderosa.

A cantora também respondeu ao Quiz do Ciúmes no Instagram, junto com uma amiga. Uma das perguntas era do filtro era Você acha que ciúmes é sinal de amor?, a qual Anitta respondeu:

Acho!

Ela também assumiu que prefere ter as senhas dos namorados, já que quem não deve, não teme. Sobre brigar com o parceiro por ciúmes, ela diz:

Eu me corroo por dentro. Deixo aquilo me comer por dentro.

Caso o crush esquecesse o celular com a funkeira, ela admire que iria olhar tudo o que tem por lá. Depois, ela brinca:

- Se o Gui [Araújo] fizesse isso, ele iria responder Não para tudo. Vou falar para ele fazer isso e vou reagir.